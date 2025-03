O fim de semana do esporte a motor teve uma notícia triste neste sábado, em Farroupilha (RS). Isso porque um piloto morreu após bater com o carro em um poste numa corrida de arrancada, conforme a Zero Hora.

O acidente fatal aconteceu no evento 'Drag Day de Arrancada'. De acordo com a publicação jornalística gaúcha, por volta das 17h30min, o piloto, Ângelo Antônio Schoenardie, 36 anos, perdeu o controle do carro durante a competição.

"O veículo acidentado era um Marajó, sem placa, específico para esses eventos automobilísticos. No momento não dá pra ter uma ideia da velocidade aproximada [na hora da batida]. A perícia foi feita no local, mas as conclusões vão sair no laudo, que leva um tempo para ser concluído", explicou o delegado Raone Nogueira, responsável pela ocorrência. Schoenardie, que morreu no local, estava sozinho no carro. Ninguém mais se feriu, segundo o jornal.

O periódico informa ainda que o local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias (IGP). A investigação será feita pela delegacia de trânsito de Caxias do Sul.

NORRIS BATE PIASTRI e É POLE na Austrália! 15º, BORTOLETO SUPERA HULK e LAWSON. Max 3º, Hamilton 8º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!