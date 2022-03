DuPont Registry garante investimento estratégico

Carregar reprodutor de áudio

Miami, Flórida, 23 de fevereiro de 2022: A duPont Publishing, Inc. (d/b/a “duPont Registry”), uma empresa da Motorsport Network, anunciou hoje que encerrou uma rodada de financiamento da Série A, liderada por uma estratégia do investidor Victor M. Gómez III. O Sr. Gómez é o fundador da Gómez Hermanos Kennedy, LLC, uma das maiores redes de concessionárias de carros de luxo nas Américas, que operou concessionárias autorizadas para marcas como Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche, Audi, Maserati, Land Rover e Jaguar, entre outros.

Victor M. Gómez III disse: “Sigo a duPont Registry há décadas e não há nome melhor ou maior no mercado de carros de luxo. Em combinação com a Motorsport Network e suas capacidades técnicas e alcance global, com aproximadamente 62 milhões de usuários mensais ativos, tenho certeza de que levaremos esse negócio para o próximo nível.”

A duPont Registry é líder de mercado no mercado automotivo de luxo há mais de 36 anos, dedicada a conectar compradores com carros exóticos de alta qualidade e marcas de luxo. Com esta rodada inicial de financiamento estratégico, a Motorsport Network ampliará ainda mais a posição de liderança da duPont Registry como o mercado automotivo de ultraluxo mais influente, inovador e sofisticado, proporcionando uma experiência excepcional para o consumidor dedicado a um estilo de vida orientado. Com os mercados globais de carros clássicos, de luxo e exóticos em rápido crescimento e a aceleração do varejo digital automotivo, a duPont Registry está pronta para liderar a transformação digital do setor.

A duPont Registry faz parte da divisão Driven Lifestyle da Motorsport Network, aproveitando em um ecossistema, a cultura, a comunidade e o comércio do estilo de vida automotivo clássico e luxuoso do mundo. O portfólio Driven Lifestyle apresenta o Canossa Events, sinônimo de excelência em turismo de estrada, e o organizador de mais de 250 experiências por ano para entusiastas da condução. Parte do Canossa Events, a Cavallino, é uma das principais empresas de mídia e eventos de concursos do mundo, hospedando eventos marcantes para colecionadores e admiradores automotivos de alto nível, como o Annual Palm Beach Cavallino Classic. O portfólio Driven Lifestyle também apresenta o FerrariChat, uma plataforma social global líder e a principal voz para proprietários e entusiastas de Ferrari, com mais de 20 anos de experiência, conectando aproximadamente 200 mil membros registrados engajados.

Will Chapman, CEO da duPont Registry, disse: “Acolher a Família Gómez como nossos parceiros é uma prova do potencial de crescimento desta indústria. Seu amplo conhecimento e reputação inigualável no espaço automobilístico ultraluxuoso e exótico, juntamente com sua profunda compreensão do consumidor automotivo afluente, gerarão um enorme valor em nosso desenvolvimento de novos produtos, serviços e experiências”.

Oliver Ciesla, CEO da Motorsport Network disse: “Vemos um enorme potencial para crescer rapidamente nossa divisão Driven Lifestyle, integrando suas atividades na plataforma digital avançada da Motorsport Network e expandindo internacionalmente. A experiência e o suporte de Victor acelerarão nossos planos de construir o principal mercado online para venda e compra de supercarros. Estou muito ansioso para a nossa cooperação. Uma calorosa recepção à Motorsport Network.”