Depois da Alfa Romeo e antes da Haas, a Red Bull esteve em ação com seu novo carro para temporada 2023 da Fórmula 1 e Max Verstappen falou pela primeira vez o que achou sobre o RB19 - modelo que utilizará para defender o título mundial.

No circuito de Silverstone, a equipe de Milton Keynes realizou um shakedown utilizando primeiro dos seus dois dias de filmagens - nessa situação, as equipes podem correr um máximo de 100km com pneus especiais da Pirelli.

Já na apresentação da Red Bull em Nova York no último dia 3 de janeiro, Verstappen contou que já havia pilotado o novo carro no simulador e que ele tinha deixado boas impressões, mas que ainda esperava ansioso para testá-lo na realidade, antes da pré-temporada oficial no Bahrein.

Esse momento finalmente chegou e o bicampeão mundial compartilhou suas impressões iniciais do carro por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da Red Bull: "Acabo de pilotar o RB19 pela primeira vez", disse. "Obviamente é um dia de filmagem, mas acredito que foi uma boa primeira impressão. Tudo funcionou muito bem, perfeitamente e isso é exatamente o que você espera em um dia como esse. Agora estou muito ansioso para ir ao Bahrein."

Durante a apresentação da equipe, a Red Bull mostrou o novo design utilizando o carro do ano passado. Inclusive, mesmo depois do shakedown em Silverstone ainda não sabemos muito mais sobre o aspecto real do RB19, que seguirá sendo um mistério até o primeiro dia de testes no circuito de Sakhir no dia 23 de fevereiro.

O novo carro da Red Bull carrega uma grande pressão em comparação ao sucesso do seu antecessor, o RB18, modelo no qual a equipe ganhou 17 dos 22 GPs da temporada passada, sendo 15 deles conquistados por Max Verstappen.

