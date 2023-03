Filho do presidente da FIA morre em acidente de carro em Dubai

Carregar reprodutor de áudio

Saif ben Sulayem, filho do presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Mohammed ben Sulayem, morreu nesta quinta-feira após se envolver em um acidente de carro em Dubai.

A trágica notícia foi confirmada pela FIA, mas a organização não fará novos comunicados, indicando que o presidente pediu privacidade neste momento.

Saif acompanhava a paixão do pai por carros e pelo esporte a motor, e chegou inclusive a trilhar uma carreira como piloto. Em 2016, ele competiu na temporada da Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, em um grid que contava com pilotos como Logan Sargeant e Oscar Piastri, hoje na Fórmula 1.

O jovem piloto obteve como melhores resultados sétimos e oitavos lugares na pista de Yas Marina, mas não optou por dar sequência à sua carreira internacionalmente.

Ex-piloto de rally, Mohammed ben Sulayem foi eleito como presidente da FIA em dezembro de 2021, batendo o candidato indicado pelo então comandante da Federação, Jean Todt.

Tendo ajudado a reestruturar a organização, ele deixou claro recentemente que dará um passo atrás em seus envolvimentos diretos com a F1 neste ano. Mas Mohammed deve continuar participando das corridas, estando presente no GP do Bahrein do último fim de semana.

