Miami, 9 de março de 2023 – A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), desenvolvedora líder de jogos de corridas, editora e fornecedora de ecossistema de esportes eletrônicos de categorias oficiais em todo o mundo, anunciou hoje o mais recente relatório realizado pela YouGov Sport, a Le Mans Virtual Series de cinco etapas, que decorreu de setembro de 2022 a janeiro de 2023, registrou crescimento nos números de audiência digital e de TV em quase todas as áreas.

O campeonato de corridas virtuais ocorreu ao longo de cinco meses em representações extremamente detalhadas e realistas de circuitos icônicos e conhecidos no Bahrein, Monza, Spa e Sebring, com o final da temporada sendo realizado em Le Mans, na França.

As 24 Horas de Le Mans Virtual de 14/15 de janeiro reuniram 45 carros LMP e GTE com 180 pilotos de 41 países diferentes. As equipes lutaram por um prêmio total de US$ 250.000 em cinco rodadas, com os pilotos competindo em 164 simuladores em todo o mundo - representando fabricantes como Alpine, BMW, Ferrari, Mercedes, Peugeot e Porsche.

Apesar de uma série de problemas técnicos sérios durante o evento de 24 horas - que foram totalmente investigados e resolvidos, 37 dos competidores receberam a bandeira quadriculada em um evento dramático e cheio de paixão. Nenhum outro problema técnico importante foi enfrentado nas outras quatro rodadas da temporada disputada.

Um alcance de audiência cumulativo impressionante de mais de 8,5 milhões via TV, OTT e audiências digitais foi registrado para as 24 Horas de Le Mans Virtual em um relatório recente da YouGov Sport. A audiência mundial desfrutou de uma transmissão inteligente e dominante em cada rodada, com o final da temporada em um especial de TV de 25 horas visto em 68 mercados de transmissão em quatro continentes em canais como Eurosport, CNBC, Fox/Disney e Motor Trend. Depois de batalhas incríveis entre os melhores pilotos profissionais e simuladores do mundo, representando equipes de esports de elite, o Le Mans Virtual Championships foi vencido pela Porsche Coanda (LMP) e BMW Team Redline (GTE).

Alguns fatos e números importantes da temporada do Le Mans Virtual Series:

558 horas de conteúdo foram consumidas pela audiência de #LeMansVirtual

36 milhões de impressões nas mídias sociais (Fonte: FIA WEC, ACO, LMVS e Traxion), +19% ano a ano

10 milhões de visualizações de vídeo (Fonte: FIA WEC, ACO e Traxion GG), +43% ano a ano

5 milhões de alcance total de audiência de transmissão (TV linear/streaming digital (fonte: YouGov Sport) apenas para as 24H Virtual

O atual campeão mundial de F1 e os campeões da FIA F2 e F3 foram para o grid para o evento de 24 horas

Até 227 pilotos de 41 nações diferentes – uma representação maior do que nunca nesta temporada

40 entradas de temporada completa divididas em duas classes (29 LMP e 21 GTE) com +5 carros para 24H Virtual

Até 164 simuladores usados em 38 países diferentes em todo o mundo (41% a mais)

356 voltas completadas pelo vencedor, #2 Team Redline ORECA 07 LMP2 (Drugovich/Rosenqvist/Bennett/Lulham)

365.033 quilômetros de corrida nas cinco etapas, com dificuldades técnicas encontradas apenas nas 24 Horas de Le Mans Virtual

36.951 ultrapassagens, proporcionando uma visualização atraente

2.226 pitstops totais, enquanto as equipes analisavam os números e implementavam estratégias

Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l'Ouest, que é parceiro da Le Mans Virtual Series, comentou: “É muito encorajador ver que a temporada da Le Mans Virtual Series foi um sucesso geral, apesar de alguns problemas técnicos encontrados em as 24 Horas de Le Mans Virtual. Estamos muito satisfeitos em ver a popularidade das corridas de simulação de resistência aumentando ano após ano, e todos esperamos o lançamento do jogo oficial de Le Mans Esports no final deste ano centenário muito especial.”

Gérard Neveu, produtor executivo das 24 Horas de Le Mans Virtual: “Em nome de todos nós da Le Mans Virtual Series, queremos agradecer sinceramente a todos os nossos competidores e equipes que tornaram isso possível, nossos parceiros por seu apoio contínuo e leal, e os milhões de fãs que acompanharam nossos eventos e deram vida aos sites de mídia social com seus comentários de apoio, entusiasmo e fervor.

“Quando você olha para os números, a escala de popularidade da série – especialmente as 24 Horas de Le Mans Virtual – é clara de se ver. Estamos constantemente expandindo os limites da tecnologia, da excelência e organização esportiva e do que esperamos de nós mesmos. Às vezes, como vimos, isso não sai como planejado, mas aprendemos com isso e seguimos em frente, pois o futuro da série é brilhante.”