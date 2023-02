Motorsport Games anuncia atualização para rFACTOR 2

Carregar reprodutor de áudio

MIAMI, 21 de fevereiro de 2023 – A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), um dos principais desenvolvedores de games, editores e provedores de ecossistemas de eSports e de categorias oficiais em todo o mundo, anunciou hoje uma atualização trimestral e novo conteúdo para download do RFactor 2, uma das plataformas de corrida mais autênticas disponíveis para os players em todo o mundo.

A atualização deste trimestre inclui um novo veículo, o Honda Civic Type R, a introdução da excelente versão escaneada a laser de Long Beach traz uma riqueza de melhorias para melhorar a experiência do jogador.

Após a parceria entre o British Touring Car Championship (BTCC), a Motorsport Games e o Studio 397, um sétimo carro do mundo real na Oferta de Conteúdo do BTCC da especificação NGTC no RFactor 2 - o Honda Civic Type R - está disponível hoje. O Honda Civic é um veículo sensacional que conquistou campeonatos de pilotos nos últimos anos e, agora, na forma FK8 tipo R, continua esse longo legado de sucesso para a Honda Machinery no BTCC.

O circuito de Long Beach Grand Prix Street também já está disponível. Construído com os dados a laser mais recentes, com milhares de imagens de referência capturadas no local para garantir as experiências visuais mais autênticas possíveis.

Várias atualizações interessantes para o RFactor 2 também serão lançadas hoje, incluindo:

Novo modelo de pneus GT3

BTCC Hybrid Boost para 2022

Atualizações cinematográficas

Novo gerenciamento de pacotes

Um trailer da atualização trimestral para o RFactor 2 e o conteúdo pode ser visualizado aqui.