A Pesquisa Global de Fãs da Fórmula 1 de 2021 incluiu um feedback de 167.000 fãs. O esporte está mais popular do que nunca, com 90% dos entrevistados, acreditando que a categoria é o "pináculo do automobilismo". Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo foram selecionados como pilotos favoritos e McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes são destaque como as melhores equipes.

AUSTIN, Texas (21 de outubro de 2021) – A Fórmula 1 e a Motorsport Network anunciaram hoje os resultados do 2021 F1 Global Fan Survey. Lançada no início de setembro de 2021, a F1 Global Fan Survey foi encomendada pela Motorsport Network em parceria com a Fórmula 1 e a Nielsen Sports, especialistas em informações, dados e medição globais. Realizada em 15 idiomas na plataforma Motorsport.com e recebendo feedback de 167.000 fãs em 187 países, a pesquisa de 2021 é a maior de esportes já analisada pela Nielsen Sports.

Os resultados da Pesquisa Global de Fãs de F1 de 2021 revelaram que a Fórmula 1 é considerada o auge do automobilismo aos olhos dos fãs em todo o mundo. A Fórmula 1 também está vendo um maior interesse e envolvimento de uma base de fãs mais entusiasta, diversificada e em evolução desde a última pesquisa, em 2017. No geral, o levantamento registrou o tamanho de amostra mais jovem e mais diversificado até o momento, com uma idade média de 32 (menos 4 anos de 2017), a participação feminina na pesquisa quase dobrou para 18,3% (de 10% em 2017), e as respostas da idade dos alunos aumentaram para 26%, ante 18% em 2017.

"Estamos imensamente gratos a todos os fãs que dedicaram seu tempo para compartilhar suas opiniões nesta enorme pesquisa. São muito valiosas para nós e estamos extremamente satisfeitos com o que vimos nos resultados. Também quero agradecer à Motorsport Network e à Nielsen Sports pelo incrível trabalho que realizaram", disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

"Temos o privilégio de ser um esporte verdadeiramente internacional, competindo em continentes e países ao redor do mundo com uma base de fãs global. Alcançamos todos os cantos do globo por meio de nossos eventos, programas de TV, redes sociais e conteúdo de mídia. Isso é uma bênção - ter tal plataforma - mas também é uma responsabilidade. Devemos proteger o que temos, cultivá-lo, alcançar mais fãs e garantir que essas bênçãos permaneçam e fiquem mais fortes. Os resultados da pesquisa mostram que estamos fazendo as coisas certas e continuaremos focados em criar emoção e entretenimento dentro e fora da pista, que é o que todos os nossos fãs desejam. Estamos extremamente entusiasmados com o nosso futuro e sabemos que os torcedores também estão."

As descobertas da pesquisa da Motorsport Network indicam que os fãs estão muito entusiasmados com a direção que o esporte está tomando. Com base nas respostas, a F1 fortaleceu sua posição como líder global do automobilismo, com notáveis ​​90% dos entrevistados acreditando que a categoria é "o auge do esporte a motor". Em 2017, 25% dos fãs disseram que a divisão está com melhor saúde do que cinco anos atrás. Esse número cresceu para 55% e ainda mais entre os menores de 35 anos (59%).

"Que momento emocionante para ser um fã de Fórmula 1!" disse James Allen, presidente da Motorsport Network. "Essa pesquisa é sempre um grande empreendimento, possibilitada pela colaboração entre a Motorsport Network, Stefano, Ellie Norman e a equipe da F1, além de nossos colegas da Nielsen. E claro, os fãs de 187 países que responderam à pesquisa, cujos resultados mostram que a F1 está em excelente estado de saúde, certamente a melhor que já vi em meus 30 anos de carreira no esporte. A categoria lutou no passado para atrair fãs mais jovens, especialmente a base do sexo feminino, e esta pesquisa fala muito sobre como a abordagem digital da nova administração e o efeito de projetos como o Drive to Survive da Netflix estão envolvendo uma nova geração de apaixonados pela F1. Graças à internet e às redes sociais, qualquer pessoa em qualquer lugar hoje pode se tornar um fã. Identificamos isso há algum tempo na Motorsport Network e é por isso que criamos nossas comunidades globais de automobilismo em todo o mundo; elas que falaram."

Entre os fãs pesquisados, o atributo de marca número 1 da F1 é "empolgante" - com outros importantes, incluindo "tecnológico", "caro", "competitivo" e "divertido". Esta é a primeira vez que “competitivo” e “divertido” aparecem entre os cinco primeiros, e mais de dois terços dos entrevistados acreditam que a categoria supera suas expectativas em termos de "tecnologia pioneira".

"A Nielsen Sports tem o prazer de mais uma vez ter colaborado com a Motorsport Network e a enorme base de fãs da Fórmula 1 em todo o mundo para oferecê-los uma plataforma na qual suas vozes podem ser ouvidas. Esta foi a maior pesquisa esportiva que já conduzimos. Os dados demonstraram claramente o incrível crescimento e a saúde geral da F1 e do automobilismo", disse Nigel Geach, vice-presidente sênior de Global Motorsport da Nielsen Sports.

Os resultados foram revelados no início dos trabalhos do GP dos Estados Unidos em Austin e incluíram o tamanho e a demografia do público do esporte, a disposição dos fãs e as atitudes em relação à categoria, sua afinidade com corridas, equipes, pilotos e seu consumo de corridas em audiências remotas e ao vivo.

As principais conclusões da Pesquisa Global de Fãs de F1 de 2021 incluem:

Melhores equipes, pilotos e corridas

91% dos fãs de F1 expressam um time favorito, 94% um piloto favorito.

A McLaren passou por um renascimento e agora é a equipe mais popular, seguida de Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Max Verstappen é o piloto número 1, principalmente entre os fãs de 25 a 34 anos, Lando Norris é o número 2 e o piloto mais bem classificado entre a demografia feminina. Lewis Hamilton é o número 3 e o melhor classificado no Reino Unido e entre os fãs de mais de 35 anos. Daniel Riccardo é o nº 4, o mais bem classificado da Austrália e o nº 2 entre as fãs do sexo feminino.

As corridas favoritas dos fãs são Monza, Spa, Silverstone e Mônaco.

Mídia, TV e jgos

A penetração da TV paga é alta, com metade dos fãs assistindo corridas na TV paga.

68% dos fãs afirmam que no futuro desejam assistir às corridas ao vivo na TV, enquanto 13,8% afirmam que desejam assistir online.

Mais da metade de todos os fãs (51%) estão jogando videogames específicos para esportes motorizados, com 64% dos jovens de 16 a 34 anos como jogadores ativos de automobilismo.

Na faixa demográfica de 16 a 24 anos, 80% jogaram F1 no ano passado e 34% assistiram a transmissões de esportes eletrônicos específicos da F1.



Descobertas adicionais

Novos públicos mais jovens mostram crescimento: EUA (50%), Índia (55%), China (58%), México (45%); eles também indicaram que seguem o esporte há menos de cinco anos.

55% dos fãs acreditam que a F1 deve ser líder mundial no desenvolvimento de combustíveis 100% sustentáveis. 67% deles estão cientes do plano da F1 de introduzir combustíveis 100% sustentáveis até 2025.

58% dos fãs dizem que a categoria tem o equilíbrio certo entre esporte e entretenimento (acima de 39% em relação aos resultados da pesquisa de 2017. Isso é especialmente sentido por novos ingressantes no esporte - 81% daqueles que começaram a seguir a F1 nos últimos 12 meses.

O Twitter é a plataforma mais usada nas redes sociais durante os finais de semana de corrida. O Instagram é o que mais cresce.

Para a pesquisa completa, você pode baixar o PDF em https://f1-global-fan-survey.motorsport.com.

