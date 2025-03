A Fórmula 1 anunciou que suas 11 equipes de 2026 assinaram a estrutura comercial do novo Pacto de Concórdia.

O 'Pacto de Concórdia' é um contrato entre a F1, seu órgão regulador, a FIA, e as equipes que competem na série. Ele define como a categoria é administrada - com um acordo relacionado à estrutura regulatória das corridas de GP e outro que define os termos comerciais.

Os termos comerciais, que são de domínio da própria F1 por meio da empresa detentor dos direitos comerciais, a corporação midiática americana Liberty Media, e abrangem um período de cinco anos a partir de 2026, já foram acordados e assinados pelas 11 equipes que participarão do campeonato de 2026, incluindo as 10 equipes existentes e a novata no grid, a americana Cadillac.

"A Fórmula 1 pode confirmar que todas as equipes assinaram o Pacto de Concórdia Comercial de 2026, que garante a força econômica de longo prazo do esporte", disse a F1 em um comunicado.

"A Fórmula 1 nunca esteve em uma posição mais forte e todas as partes interessadas viram benefícios positivos e crescimento significativo. Agradecemos a todas as equipes por seu engajamento durante esse processo para alcançar o melhor resultado para o esporte".

"O aspecto de governança do Pacto de Concórdia de 2026 entre a FIA e a FOM [Formula One Management, responsável pela administração da categoria] está quase concluído", informou a FIA ao Motorsport.com.

