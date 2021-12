O campeão da Indy e lenda do esporte paralímpico Alex Zanardi finalmente deixou o hospital, 18 meses após o acidente com sua handbike que o deixou com lesões sérias na cabeça e no rosto. Em junho do ano passado, ele foi hospitalizado após colidir com um caminhão, enquanto participava de um evento de revezamento. Ao longo deste período, ele passou por várias operações e um programa de reabilitação de longo prazo.

Em uma entrevista à BMW, Daniela, sua esposa, deu a primeira atualização sobre a condição de seu marido desde julho, afirmando que Zanardi havia deixado o hospital "há algumas semanas" para continuar a recuperação em casa.

"A recuperação segue sendo um longo processo. O programa de reabilitação liderado por médicos, fisioterapeutas, neuropsiquiatras e fonoaudiólogos permitiu um progresso constante. Claro, as barreiras estão ali e ainda podem acontecer. De vez em quando você precisa dar dois passos atrás para avançar um. Mas Alex prova novamente que é um verdadeiro lutador".

"Um passo importante foi que Alex pôde deixar o hospital há algumas semanas. Ele está em casa agora conosco. Tivemos que esperar muito por isso e estamos muito felizes que isso foi possível agora, mesmo que ele ainda tenha algumas estadias temporárias na clínica planejadas para o futuro para dar sequência à esses passos especiais da reabilitação".

Zanardi teve "um grande progresso" em termos de sua condição e particularmente sua força no braço segundo Daniela, o que o permite passar boa parte do tempo na cadeira de rodas em vez da cama.

Sobre as expectativas para a recuperação futura do marido, ela disse: "Ainda não dá para prever como que essa recuperação se desenvolverá. Ainda há um caminho longo e desafiador que Alex enfrenta com seu espírito lutador".

"É uma grande ajuda para ele e nós que recebemos muito apoio, não apenas dos médicos e terapeutas que trabalham intensivamente com ele. Nossos amigos estão sempre presentes. E isso inclui a família do Grupo BMW, que sempre podemos contar e que está firmemente ao nosso lado nesse momento de dificuldade".

"Estamos muito gratos a todos por isso e ainda mais porque essa forte ligação nos dá energia extra. E isso vale também pelo apoio que recebemos de outros pilotos, fãs e conhecidos do mundo todo. Queremos expressar um grande Grazie a todos que mandaram energias positivas para Alex".

