Final das 24 Horas de Le Mans virtual será transmitida em todo o mundo

Miami, 14 de janeiro de 2022 - Uma série de grandes emissoras, incluindo Motor Trend nos EUA e Eurosport em toda a Europa e Ásia, transmitirá as 24 Horas de Le Mans Virtual Series eRacing Finale neste fim de semana, em 15 e 16 de janeiro de 2022, levando o emocionante mundo combinado do automobilismo e esports para milhões de lares em todo o mundo. Isso marca o ponto culminante da série deste ano, possibilitada por uma joint venture entre a Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) e o Automobile Club de l'Ouest (ACO).

Um programa de TV especial cobrindo este evento único de dois dias será produzido ao vivo em Paris e incluirá uma equipe especializada composta pelo comentarista líder do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, Martin Haven, especialistas em esports Chris McCarthy e Lewis McGlade, comentarista de automobilismo Ben Constanduros, além de a repórter de pitlane Hayley Edmonds. Também no estúdio estará o atual competidor do WEC, o piloto virtual de Le Mans 2020 e o comentarista da FIA F2 e F3 Alex Brundle.

Os 200 pilotos de eRacing – representando 39 nacionalidades diferentes – pilotando os 50 carros (4 pilotos em cada carro em rotação durante as 24 horas) estarão localizados em 28 países diferentes. Isso se reflete plenamente no interesse digital das emissoras em todo o mundo.

A Eurosport cobrirá o evento completo de 2 dias ao vivo em todas as suas regiões na Europa no Eurosport Player, e a cobertura global estará no Motorsport.tv. Também transmitindo as 24 horas completas nos canais OTT na Europa estarão L'Equipe Live na França, Sport 10 (TV paga), RTBF Auvio (OTT) na Bélgica e Viaplay na Suécia, Noruega e Finlândia. O Sport 1 na Alemanha, Áustria e Suíça exibirá um programa especial de 44 minutos na noite de domingo, transmitido pela TV aberta com um alcance potencial de 72 milhões de telespectadores.

O Motor Trend cobrirá a eRace completa ao vivo na América do Norte em seu serviço OTT, enquanto o Star+ exibirá o evento na América Latina e no Brasil. A SuperSport DStv fará a transmissão ao vivo em seu canal dedicado ao automobilismo em toda a África, estendendo assim a cobertura para cinco continentes ao redor do mundo.

Por fim, os canais oficiais de mídia social do ACO e da FIA WEC mostrarão toda a ação ao vivo do início ao fim, assim como o site oficial da Le Mans Virtual Series. A transmissão começa às 8h30 e a famosa bandeira nacional francesa será agitada às 9h (ambos horários de Brasília).