Motorsport Network adquire empresas especialistas em Track Day

Londres, 3 de junho de 2021: A Motorsport Network, plataforma digital integrada que está no centro do automobilismo e da indústria automotiva, está expandindo suas ofertas de eventos com a aquisição da MotorsportDays.com e MotorsportDays.live.

Capacitando pilotos promissores para garantir tempo na pista, MotorsportDays.com oferece listas abrangentes de dias de pista para pilotos amadores e profissionais com mais de 2.500 eventos e testes de mais de 70 organizadores em toda a Europa. Os trackdays são um elemento importante da carreira de jovens pilotos, pois 60% dos titulares de licenças de corrida do Reino Unido fizeram sua estreia nesse tipo de evento, levando muitos a seguirem uma carreira no automobilismo.

O MotorsportDays.live é a evolução deste princípio: são dois dias hospedado no Circuito de Silverstone que atende a pilotos em potencial, enquanto testam carros de corrida em potencial na pista.

Como parte da aquisição, o especialista em eventos e fundador do MotorsportDays.com Ben Whibley se juntará à Motorsport Network como Diretor de Eventos. Nessa função, Ben também supervisionará vários eventos da Motorsport Network muito apreciados, como o Autosport Awards, Autosport International, que atrai aproximadamente 90.000 visitantes B2B e B2C a cada ano, bem como o evento online ASI Connect.

Unir forças com a Motorsport Network e seu público de 56 milhões de usuários mensais altamente engajados abrirá as plataformas MotorsportDays LIVE para um público muito maior de entusiastas de corridas e preencherá uma lacuna na oferta de eventos mais amplos da Motorsport Network.

À medida que o mundo do automobilismo se fortalece após a pandemia, o MotorsportDays LIVE vai se juntar à crescente lista de eventos da Motorsport Network ao lado de seus shows e fóruns de negócios. O MotorsportDays LIVE também complementará os muitos eventos de carros esportivos e clássicos organizados pelas propriedades da Motorsport Network para pilotos, amantes de carros, fabricantes, fornecedores e expositores.

Oliver Ciesla, diretor de operações da Motorsport Network, disse: “Estou muito satisfeito em anunciar que a MotorsportDays e Ben Whibley estão se juntando à Motorsport Network. A rede de Ben e sua rica experiência na administração de vários eventos e shows por mais de 15 anos apoiarão fortemente nossos ambiciosos planos de crescimento internacional neste campo nos próximos anos.”

Ben Whibley, diretor de eventos da Motorsport Network, disse: “Estou entusiasmado por fazer parte de um líder global da indústria de eventos e plataformas digitais no automobilismo e no espaço automotivo. Esta aquisição oferece uma oportunidade fantástica para a Motorsport Network se beneficiar do MotorsportDays LIVE no Circuito de Silverstone, além do MotorsportDays que oferece mais de 3.000 eventos por ano. Estou ansioso para trabalhar de perto com a equipe da Motorsport Network para aprimorar esses produtos líderes de mercado e entregá-los a um público global mais amplo.”