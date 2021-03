Londres, Reino Unido - 18 de março de 2021: Alcançando um novo mercado digital, a Motorsport Network lançou uma edição na Turquia de InsideEVs, sua publicação voltada para veículos elétricos.

O interesse por veículos elétricos (EVs) em todo o mundo tem crescido rapidamente na última década, com os governos procurando aumentar a porcentagem de carros elétricos em uma batalha contra o aquecimento global. A popularidade dos carros livre de emissões está aumentando constantemente em todos os países, com vendas de veículos aumentando globalmente e espera-se que atinjam 30% do mercado em 2030.

Atualmente, a Motorsport Network é representada na Turquia por versões locais dos principais veículos de corrida do Motorsport.com e do site automotivo Motor1.com. O lançamento de InsideEVs Turquia será a sexta versão regional do site, com as versões inglesa, francesa, Italiana, brasileira e russa já existentes.

Emir Tuçyürek assumirá o papel de editor-chefe do novo InsideEVs.com.tr. A própria publicação turca de EV de Tuçyürek - Teslaturk.com, lançada em 2015 - foi fundida com o novo InsideEVs.com.tr.

Filippo Salza, presidente do setor automotivo da Motorsport Network disse: “A demanda por veículos elétricos na Turquia tem crescido rapidamente nos últimos dois anos e a marca local de carros elétricos TOGG já apresentou dois novos modelos e começará a vender os primeiros carros elétricos nacionais no final de 2022. Sabemos que o público está lá e esse aumento de interesse apresentou o momento perfeito para o lançamento da edição turca. É ótimo ver o desejo global por EVs e notícias de EVs crescer, levando a etapas naturais de expansão para a plataforma InsideEVs.”

Cihangir Perperik, Diretor da Motorsport Network Turquia: “Depois de lançar as edições turcas do Motor1.com e Motorsport.com cinco anos atrás, agora apresentamos outro ativo importante da Motorsport Network. InsideEVs.com.tr fornecerá informações importantes e notícias recentes sobre veículos elétricos em turco, tornando-o ainda mais acessível a um novo público. Também estamos muito entusiasmados em cooperar com a E-Garaj e acreditamos fortemente, como eles são um importante fornecedor de EV na Turquia, que nossa parceria irá contribuir para o crescimento da indústria no país.”

Ahmet Faruk Usta, CEO da E-Garaj: “Antes do InsideEVs.com.tr, faltava uma plataforma sobre veículos elétricos que fornecesse informações detalhadas e notícias atualizadas em turco. Temos orgulho de cooperar com um parceiro global criativo e produtivo como o InsideEVs Turquia, que fornece conteúdo interessante e informativo para seus seguidores. Como o primeiro Centro de Mobilidade Elétrica da Turquia e a primeira entidade a ter um serviço e showroom dedicado aos veículos elétricos, vemos um espaço único disponível onde InsideEVs.com.tr pode ajudar os clientes e consumidores ao mesmo tempo que alcança aqueles que não podem atualmente investir em eletricidade veículos."

