NASCAR 21: Ignition é lançado oficialmente e já está disponível

Miami - 28 de outubro de 2021 – A Motorsport Games Inc. anuncia hoje o lançamento oficial de NASCAR 21: Ignition, disponível para jogar hoje. A versão mais recente da franquia de jogos NASCAR oficialmente licenciada está disponível para Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e PC através da Steam. Os jogos vêm com um caminho de atualização gratuita para o pós-lançamento no Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series X / S, com atualizações gratuitas para download.

NASCAR 21: Ignition está disponível nas edições Standard e Champions. Os players que comprarem a Champions Edition receberão disponibilidade exclusiva para desbloquear Bill Elliott como um personagem jogável com seus esquemas de pintura, modo carreira e mais. O season pass vai liberar esquemas de pintura adicionais e três outros pilotos lendários da NASCAR.

“NASCAR 21: Ignition foi lançado e não poderíamos estar mais animados para compartilhar nosso jogo com os fãs”, disse Dmitry Kozko, CEO da Motorsport Games. “Nossa equipe derramou sua paixão neste jogo, junto com a adição de Unreal Engine e rFactor physics, para criar a simulação NASCAR mais autêntica, realista e dinâmica que já produzimos. Os fãs poderão realmente sentir a emoção de sentar ao volante e correr para a glória no NASCAR 21: Ignition.”

“O lançamento de NASCAR 21: Ignition é a próxima evolução dos videogames para console e chega em um momento em que a atenção em torno do esporte é alta, já que um campeão está prestes a ser coroado”, disse Nick Rend, diretor administrativo de eSports da NASCAR. “Apoiando-se no motor Unreal da Epic, a Motorsport Games desenvolveu novos elementos de personalização neste jogo que irão envolver ainda mais os jogadores, permitindo-lhes colocar seu próprio toque na NASCAR.”

NASCAR 21: Ignition é desenvolvido e lançado pela Motorsport Games e é movido pelo Unreal Engine e pelo aclamado motor de física rFactor do Studio 397. O uso do Unreal Engine e da física rFactor oferece aos usuários uma experiência de direção mais autêntica, jogabilidade envolvente, IA dinâmica e visuais impressionantes. NASCAR 21: Ignition contém os pilotos oficiais, equipes e pistas da categoria em 2021 da NASCAR Cup, incluindo replays pré-corrida e pós-corrida com qualidade de transmissão. A MRN Radio fornece todo o trabalho de transmissão de voz, dando aos jogadores a voz da NASCAR enquanto jogam. Os pilotos são representados de forma mais realistas, com atenção redobrada aos detalhes sobre pistas, arquibancadas e experiências de box.

O jogo deste ano vem completo com novas atualizações e adições, construídas sobre as bases de iterações anteriores. A Motorsport Games desenvolveu um novo estande de pintura, oferecendo níveis incomparáveis ​​de personalização para criar esquemas de pintura NASCAR, completos com um número de corrida icônico. Os jogadores podem escolher entre vários modos, como Jogar Agora, Modo Carreira ou Multijogador Online.

Os players podem comprar versões físicas ou digitais do jogo, disponíveis na PlayStation Store, Xbox Store ou Steam.