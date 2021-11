A secretária adjunta do curso do GP de Singapura de Fórmula 1, Janette Tan, foi nomeada vice-presidente de esportes para a Ásia da FIA e juntou-se à chapa para as eleições presidenciais dafederação de Graham Stoker. Com uma vasta experiência, a dirigente também foi foi gerente sênior de operações de corrida de Marina Bay.

Além dessa função, ela também é membro da Comissão de Voluntários e Oficiais da FIA, membro e Representante Regional para a Ásia-Pacífico da Comissão de Mulheres em Esportes Motorizados da FIA, Membro da Comissão de Circuitos FIA e Tesoureira para Esportes Motorizados de Singapura, a Autoridade Esportiva Nacional. Janette também foi vencedora do Prêmio Charlie Whiting em 2020, que visa celebrar as conquistas de diretores de prova promissores.

A nomeação significa que ambos os atuais candidatos à presidência da FIA indicaram mulheres pela primeira vez para assumir uma função esportiva como vice-presidente. Mohammed ben Sulayem já propôs que Fabiana Ecclestone, brasileira esposa do ex-supremo da F1 Bernie, seja a vice-presidente do esporte para a América do Sul.

Falando sobre sua nomeação, Tan disse: "Estou honrada por fazer parte da equipe de Graham e ser indicada como a primeira vice-presidente feminina para a Ásia na história da FIA. Fiquei impressionada com as ideias modernas dele e visão sobre o futuro do esporte a motor. Estou ansiosa para ajudá-lo a atingir seus objetivos."

Graham Stoker acrescentou: "Fico muito feliz que Janette esteja se juntando à minha equipe. Ela não é apenas uma pioneira para as mulheres no esporte, mas também uma líder por direito próprio e foi selecionada por mérito."

"Certamente, já é hora de as instâncias de liderança no automobilismo terem uma presença mais diversa que reflita o mundo de hoje e eu irei conduzir essa reforma em todos os níveis. Janette fará parte de uma federação internacional moderna que abraça a inclusão e a diversidade e oferece oportunidades para todos."

Stoker e bin Sulayem são os únicos candidatos que até agora se candidataram à eleição para presidente da FIA. A votação para quem sucederá Jean Todt será no dia 17 de dezembro.

