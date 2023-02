rFactor 2, da Motorsport Games, faz parte do ‘molho secreto’ por trás do F1 Arcade Racing Experience

Carregar reprodutor de áudio

Miami, FL – 30 DE JANEIRO DE 2023 – Adam Breeden, o pioneiro da socialização competitiva no Reino Unido e a força empreendedora por trás de alguns dos conceitos mais bem-sucedidos do setor, abriu oficialmente seu projeto mais ambicioso e empolgante. O F1® Arcade, o primeiro local experimental oficial de F1 premium do mundo, foi inaugurado em 12 de dezembro de 2022 em Londres em One New Change, St Pauls.

A experiência imersiva de simulação de corrida de F1 de última geração vem com 60 simuladores de F1 de movimento, alimentados pelo software de simulação de corrida rFactor 2 fornecido pela Motorsport Games, combinado com conteúdo exclusivo de F1, permitindo que os visitantes vivam a emoção da corrida, complementada por uma das melhores ofertas de alimentos e bebidas criada por um chef executivo e mixologistas especializados.

“Com a missão de tornar a emoção do automobilismo disponível para todos, agradecemos graciosamente a escolha do rFactor 2 para fornecer a experiência de corrida virtual e competição do mundo real ao F1® Arcade e seus clientes!” disse Dmitry Kozko, CEO da Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), desenvolvedora líder de jogos de corrida, editora e provedora de ecossistema de esports de categorias oficiais de corridas de automobilismo em todo o mundo.

Dom Duhan, produtor executivo do Studio 397, acrescentou: “Foi um prazer para nossa equipe de desenvolvimento de simulação especializada no Studio 397 colaborar no desenvolvimento dos elementos de corrida e esperamos que os clientes fiquem maravilhados com a experiência”.

“Desde a abertura do F1® Arcade em dezembro, a adesão tem sido absolutamente fenomenal. Nossa ambição era introduzir uma experiência verdadeiramente inovadora que tornasse as corridas de simuladores acessíveis a todos em um ambiente de socialização competitivo e divertido. Para isso, precisávamos de um parceiro que pudesse adaptar totalmente a experiência do jogo, e é por isso que selecionamos rFactor 2 e Motorsport Games para trabalhar conosco neste projeto. A reação dos clientes em nosso primeiro mês foi fantástica e esperamos receber muitos mais em nosso primeiro local em Londres e em futuros locais à medida que expandimos”, disse Adam Breeden, fundador e diretor executivo da Kindred Concepts.

Os planos futuros para a F1® Arcade incluem um local em Birmingham, Reino Unido, em 2023, com outros locais movidos pelo rFactor 2 definidos para serem anunciados. Para todas as notícias do F1® Arcade, siga @F1Arcade nas plataformas de mídias sociais.