Ekstrom derrota Schumacher e conquista quarta Race of Champions

Bicampeão do DTM, Mattias Ekstrom conquistou seu quarto título da Race of Champions (RoC) em Pite Havsbad, na Suécia, depois de derrotar o piloto reserva da Mercedes na Fórmula 1, Mick Schumacher, na final.

O sueco, que venceu duas vezes Michael Schumacher, pai de Mick, nas finais de 2007 e 2009, não escondeu os sentimentos ao enfrentar o ex-piloto da Haas no mesmo palco tantos anos depois.

Ekstrom garantiu sua passagem para a final ao derrotar o ás do rallycross americano Travis Pastrana na primeira rodada, depois superou Johann Kristoffersson em duelos apertados nas quartas de final.

Isso colocou Ekstrom em uma batalha semifinal com o piloto do WRC, Thierry Neuville. Foi apertado, mas o sueco manteve seu hábito de vencer disputas acirradas.

A outra semifinal colocou Schumacher contra o recém-aposentado piloto da Aston Martin, Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe da Alemanha na Copa das Nações de sábado.

Schumacher levou a melhor na primeira bateria, quando Vettel atingiu um banco de neve e acabou com seu Supercar Lite. Isso o fez perder a corrida e deu a Schumacher uma vantagem psicológica no segundo confronto, que o jovem também venceu.

A final começou com uma batalha nos Polaris RZR, e Ekstrom conseguiu a vitória por outra margem estreita: desta vez 0s348. Ele foi mais convincente no segundo confronto, que viu os rivais mudarem para o Supercar Lites. Ekstrom venceu por mais de um segundo, apesar de um pequeno incêndio no cockpit.

O atual vencedor da RoC, Sebastien Loeb, perdeu para Neuville na primeira rodada, embora os ases do rally dividissem as vitórias e um tie-break fosse necessário para eliminar o nove vezes campeão mundial.

