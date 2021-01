Zanardi passa por procedimento cirúrgico acordado e volta a falar

Alex Zanardi vem mostrando novamente sua força de vida. O italiano se recupera de um grave acidente de handbike em junho em Siena, na Itália.

Federica Alemanno, neuropsicóloga do Hospital San Raffaele em Milão, comentou sobre a condição do ex-piloto de F1, que passou por um procedimento raro no país, craniotomia: “Ninguém acreditou, foi um momento realmente comovente. Ele esteve aqui conosco e se comunicou com a família”, disse a especialista ao jornal Corriere della Sera.

Zanardi então começou a reagir ao ambiente e a falar, com base nas palavras da Dra. Alemanno. A especialista já fez várias intervenções na área do cérebro. Seu método é importante porque seus pacientes ficam acordados durante o procedimento.

“Este é um procedimento especial que muito poucas pessoas usam na Itália. O objetivo é que o paciente viva com a melhor qualidade possível após o procedimento. É utilizado principalmente para jovens entre 30 e 50 anos, em casos especiais.”

“O objetivo não é apenas sobreviver, mas manter as funções cognitivas do paciente no mais alto nível possível”, explicou a especialista.

O relato de como Zanardi surpreendeu a todos na UTI e a inspiração de amar a vida

