Destaque do automobilismo brasileiro em 2021, o piloto Gabriel Casagrande voltou a mostrar força nesta sexta-feira e liderou o primeiro treino livre para a etapa de Interlagos da GT Sprint Race, uma das principais categorias do esporte a motor nacional.

O competidor PRO do Paraná registrou a marca de 1min50s449 e desbancou Thiago Camilo, seu rival também na Stock Car, por 0s195. O top 3 foi completado pelo piloto PROAM Rafael Dias, de apenas 17 anos -- o segundo mais novo da GTSR, 'atrás' de Pedro Aizza, de 16.

Na sequência, apareceu o carro #4 de Julio Campos, também da Stock, e Léo Torres. A quinta posição ficou com Sergio Ramalho, que compartilha a máquina de #25 com o jovem Eduardo Trindade.

O sexto posto ficou com o carro #19 de Nathan Brito e Luciano Zangirolami, à frente do PROAM #161 de Pedro Costa e Antonio Junqueira. Já o oitavo lugar foi de Aizza, com a máquina #35. A nona colocação foi do jovem Pedro Ferro, piloto da Toyota Gazoo Racing. Quem completou o top 10 foi o experiente Walter Lester, destaque da classe AM e 'genro' de José Carlos Pace, que dá nome oficial ao circuito de Interlagos.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 25 de junho

16h40 às 17h25 – Treino oficial 1

Sábado, 26 de junho

10h20 às 11h05 – Treino oficial 2

13h40 às 13h40 – Treino classificatório - Q1

14h00 às 14h10 – Treino classificatório - Super Pole

Domingo, 27 de junho

08h10 -8h20 - Warmup

10h40 – Corrida 1

14h30 – Corrida 2

