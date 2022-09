Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race entregou uma boa corrida para abrir as atividades do domingo em Tarumã. A vitória no geral ficou com Vitor Genz e Cassiano Lopes após uma bela disputa com Arthur Gama. Essa briga também marcou o triunfo para os pilotos do carro #37 na classe PROAM. Entre os pilotos da PRO, a vitória ficou com Rafael Dias ao terminar em terceiro, enquanto na AM deu Leo Yoshii.

A corrida começou com cerca de uma hora de atraso, devido a um forte acidente durante a classificação da Copa Truck, que danificou caminhão e barreira de proteção.

Na largada, Gama conseguiu se manter na ponta, mas imediatamente passou a sofrer pressão de Genz, com Dias em terceiro, Teixeira em quarto e Moscato completando o top 5 após o fim da primeira volta.

Enquanto Genz pressionava Gama, em uma disputa interna da PROAM, isso permitiu a aproximação de Dias, da PRO, que passou a se colocar também na luta pela vitória. Já entre os pilotos da AM, Yoshii tinha vida fácil, ocupando a 8ª posição enquanto o rival mais próximo era apenas o 17º.

Mais atrás, Teixeira, Moscato e Trindade protagonizavam uma outra boa disputa pela quarta posição.

A menos de dez minutos do fim, Gama e Genz se distanciavam de Dias e protagonizavam uma bela briga pela vitória, com Genz marcando o piloto do carro #9 esperando um momento para dar o bote.

Nos cinco minutos finais, Gama e Genz seguiam colados, abrindo mais de 7s para Dias em terceiro. O piloto da PRO já abria quase 5s para a disputa pela quarta colocação, com Moscato e Teixeira próximos.

Genz aproveitou uma balançada de Gama na reta principal para assumir a ponta por dentro na curva com três minutos ainda no relógio. Mas essa não foi a única troca de posição entre eles até a bandeira quadriculada.

No final, Vitor Genz, que divide o carro com Cassiano Lopes, garantiu aa vitória em sua prova de estreia na categoria, levando ainda na classe PROAM, após uma bela ultrapassagem em cima de Arthur Gama na última volta.. Em terceiro, Rafael Dias garantiu o triunfo na PRO.

Já na AM, a vida fácil de Leo Yoshii no começo da prova não se refletiu no final. Ele conquistou a vitória, mas precisou segurar Giovani Giroto nos minutos finais para isso.

A GT Sprint Race volta à pista de Tarumã logo mais para a segunda corrida, que fecha a etapa. Com exibição do canal do Motorsport.com no YouTube, a transmissão está marcada para 12h, mas pode sofrer atraso devido à mudança na programação do autódromo após o acidente da Truck.

Confira o resultado final da corrida 1 da GT Sprint Race em Tarumã:

1 – Vitor Genz / Cassiano Lopes (PROAM)

2 – Arthur Gama (PROAM)

3 – Rafael Dias (PRO)

4 – Diogo Moscato (PROAM)

5 – Raphael Teixeira / Thiago Camilo (PRO)

6 – Gerson Campos (PRO)

7 – Dudu Trindade (PROAM)

8 – Marcelo Henriques / Alex Seid (PRO)

9 – Rafael Seibel (PROAM)

10 – Lucas Mendes (PROAM)

11 – Pedro Costa / Léo Torres (PRO)

12 – Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli (PRO)

13 – Luciano Zangirolami / Sérgio Ramalho (PRO)

14 – Edgar Bueno / Cesar Ramos (PRO)

15 – Leo Yoshii (AM)

16 - Giovani Giroto (AM)

17 – Brendon Zonta (PROAM)

18 – Walter Lester (AM)

19 – Roberto Possas (AM)

20 – Antônio Junqueira (PROAM)

21 – Alexandre Kaue (AM)

Veja como foi a corrida 1 da GT Sprint Race em Tarumã:

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: