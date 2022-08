Carregar reprodutor de áudio

Enquanto Thiago Camilo cruzava a linha de chegada com grande tranquilidade para conquistar a Special Edition de Interlagos neste domingo (21), na sexta etapa da GT Sprint Race, uma briga insana pela vitória na classe AM tinha os seus capítulos decisivos.

Léo Martins, Giovani Girotto e Luis Debes vinham se revezando na nona posição, que dava a vitória da categoria, com manobras ousadas de cada um e resultando no triunfo do carro #16 de Martins.

Após a corrida, o piloto falou com exclusividade ao Motorsport.com, dizendo que demoraria para voltar ao normal.

“Está difícil de recuperar o fôlego, acho que vai durar umas 24 horas para voltar ao normal”, disse Léo. “O pega com o Debes e o Girotto foi muito bom. Eu larguei na frente, na minha categoria, eles me passaram no meio da corrida, fui buscar, peguei os dois faltando umas três voltas, batalhamos essas três voltas, voltei a liderar, eles me passaram de novo e passei de novo.”

Léo também ressaltou o aspecto disciplinar da disputa: “Foi incrível e muito limpo, eles estão de parabéns também, e isso que é legal na Sprint, corremos com muita gente na pista e super limpo, adorei. Fim de semana perfeito.”

