A GT Sprint Race abriu o dia de atividades em Interlagos com a segunda corrida da etapa de Interlagos, a segunda Special Edition da temporada de 2022.

Diogo Moscato, se aproveitou das disputas na parte da frente e assumiu a liderança no início da segunda metade da corrida para não perder mais. Além de vencer na geral, ele também foi o melhor na PROAM.

Na PRO, Rafael Dias fez grande prova e conseguiu o segundo posto na geral, mas o melhor em sua classe. Na AM, Luis Debes foi o melhor, em 10º.

A Corrida

Raphael Teixeira, que largou da pole position, manteve a posição na primeira volta, seguido de Roberto Milani, que liderava pela PROAM, Diogo Moscato, Marcos Índio e Lucas Mendes, completavam o top 5.

Na abertura da quarta volta, Mendes, que já estava sem capô, fez manobra ousada sobre Teixeira e assumiu a liderança, com o carro #21 perdendo rendimento e caindo para o quinto posto.

Milani bem que tentou aproveitar o embalo, mas não conseguiu a ponta. Diogo Moscato deu o bote e conseguiu o segundo posto.

No giro seguinte, um pequeno erro de Mendes no 'S do Senna' proporcionou a troca na liderança, com Moscato assumindo a ponta.

Quem estava bem também era Rafael Dias, que fazia a melhor volta da corrida até então e assumia o quinto lugar, o melhor da classe PRO.

Com tranquilidade, Moscato confirmou a vitória, com Rafael Dias em segundo, sendo o melhor na PRO. Na classe AM, Lucas Debes foi o primeiro.

A terceira corrida da Special Edition em Interlagos acontece neste domingo, às 12h15.

Resultado

Pos. Piloto Classe 1 Diogo Moscato PROAM 2 Rafael Dias PRO 3 Lucas Mendes PROAM 4 Marcus Índio PROAM 5 Arthur Gama PROAM 6 Dudu Trindade PROAM 7 Rodrigo Sperafico PRO 8 Ayrton Chorne PRO 9 Lourenço Beirão PRO 10 Luis Debes AM 11 Rafael Seibel PROAM 12 Edgar Bueno PRO 13 Tiago Kfouri AM 14 Leonardo Martins AM 15 Walter Lester AM 16 Raphael Teixeira PRO 17 Mario de Lara AM 18 Roberto Milani PROAM 19 Giovani Girotto AM 20 Leo Yoshii AM 21 Pedro Costa PRO 22 Roberto Possas AM

Veja como foi