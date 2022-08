Carregar reprodutor de áudio

Rodrigo Sperafico venceu a corrida 1 da etapa de Interlagos da GT Sprint Race com tranquilidade, sem grandes embates. Mas quem observou o piloto do carro #87 dominando as ações no autódromo paulistano, mal sabia que o fim de semana não começou como ele e seu companheiro, Jorge Martelli, gostariam.

“Começamos o fim de semana com problemas, trocamos o motor”, disse Rodrigo. Em seguida, ele explicou a estratégia que até agora deu certo: “As regras da Special Edition funcionaram para gente. Com essa troca de grid, o Jorge (Martelli) fez o quali em quinto, e eu disse que se tivesse a oportunidade de largar em primeiro, para poder evitar acidente e imprimir um bom ritmo, eu iria.

“Acabou que deu certo. Os momentos mais tensos são a largada e as relargadas, porque você sai do zero, todo mundo pegando vácuo, mas o carro se comportou bem. Agora vamos ver amanhã, largando de 10º, ver se temos um bom desempenho bom no trânsito.”

Uma das características do fim de semana em Interlagos é a baixa temperatura, abaixo dos 10°C antes da largada. Nesse ponto, Rodrigo Sperafico vê como algo que atinge a todos do grid.

“Está um final de semana bem difícil para todo mundo, os pneus são muito duros, eles duram três finais de semana de corrida, se precisar, então ele demora para aquecer, e isso coloca todo mundo em dificuldade, conforme vai passando aas voltas, você vai melhorando de desempenho, mas é igual para todos.”

