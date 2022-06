Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race entregou uma corrida movimentada para abrir o dia de atividades em Goiânia. Na segunda prova do fim de semana, válida para o torneio Special Edition, a vitória ficou com Rahael Teixeira e Thiago Camilo, tendo Rafael Dias e Pedro Costa / Felipe Baptista completando o pódio.

Esse pódio marcou o resultado da classe PRO. Na PROAM, foi Antônio Junqueira quem levou a melhor, à frente de Rafael Seibel e Arthur Gama. Já na AM, Leonardo Martins foi o mais rápido ao terminar em 11º, seguido de Luis Debes e Giovani Giroto.

Na Special Edition são realizadas três corridas no fim de semana e, por isso, a formação do grid de largada ocorre de modo diferente. Os dez primeiros colocados na classificação do sábado têm o direito de escolher a posição em que vão largar na prova 1, considerando que estas colocações são invertidas para a corrida 2.

Com os pilotos quebrando o alinhamento na reta principal, a primeira largada foi abortada pela direção de prova, forçando o grid a fazer mais uma volta de apresentação.

A segunda tentativa foi válida. Pedro Costa e Rapha Teixeira disputaram duramente a ponta nas primeiras curvas, com Teixeira levando a melhor. Na volta seguinte, um toque entre Lucas Mendes e Diogo Moscato fez com que os dois terminassem com avarias em seus carros, incluindo a perda do capô do carro #88.

A prova se mostrou movimentada, com diversas trocas de posição ao longo do grid, enquanto o líder Teixeira disparava na frente, abrindo mais de 4s de vantagem para Rafa Dias a cinco minutos do fim.

No final, Raphael Teixeira controlou o ritmo para vencer junto de Thiago Camilo. Rafael Dias e Pedro Costa / Felipe Baptista completaram o pódio, formado por pilotos da PRO. Na PROAM, foi Antônio Junqueira quem levou a melhor ao terminar em quinto, apenas meio segundo à frente de Rafael Seibel e Arthur Gama.

Fechando, na AM, apenas seis décimos separaram os três primeiros colocados. Leonardo Martins foi o vencedor terminando em 11º, logo à frente de Luis Debes e Giovani Giroto.

A GT Sprint Race realiza ainda neste domingo a terceira e última prova da etapa de Goiânia, fechando este primeiro fim de semana da Special Edition em 2022. A largada está marcada para 13h30, com transmissão do Motorsport.com.

Classificação final da corrida 2 da GT Sprint Race em Goiânia:

1 – Raphael Teixeira / Thiago Camilo (PRO)

2 – Rafael Dias (PRO)

3 – Pedro Costa / Felipe Baptista (PRO)

4 – Ayrton Chorne (PRO)

5 – Antônio Junqueira (PROAM)

6 – Rafael Seibel (PROAM)

7 – Arthur Gama (PROAM)

8 – Lourenço Beirão / Gerson Campos (PRO)

9 – Diogo Moscato (PROAM)

10 – Lucas Mendes (PROAM)

11 – Leonardo Martins (AM)

12 – Luis Debes (AM)

13 – Giovani Girotto (AM)

14 – Cello Nunes / Roberto Possas (AM)

15 – Edgar Bueno Neto / César Ramos (PRO)

16 – Jorge Martelli / Rodrigo Sperafico (PRO)

17 – Leo Yoshii (AM)

18 – Tiago Kfouri / Alexandre Kauê (AM)

19 – Dudu Trindade (PROAM)

Veja a corrida 2 da Special Edition da GT Sprint Race em Goiânia:

Pérez REALMENTE briga por título? Verstappen fica ENCIUMADO na Red Bull? Horner tem desafio na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: