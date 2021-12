E a GT Sprint Race tem novo campeão no torneio Brasil 2021! Após Julio Campos/Léo Torres garantirem o título PRO depois da classificação de sábado, Luis Debes foi o vencedor da classe AM na corrida 1 da Grande Final neste domingo, em Curitiba, e faturou a taça da divisão de acesso.

Após largar no 12º posto geral na disputa desta manhã, Debes terminou a corrida em 10º, triunfou na sua classe e, de quebra, garantiu antecipadamente a glória no torneio Brasil. Outro vencedor do campeonato, Torres começou a prova em terceiro e faturou a corrida, coroando sua temporada.

Léo Torres comemora ao lado do parceiro Julio Campos na GT Sprint Race Photo by: Luciano Santos

Na classe PROAM, a divisão intermediária da GTSR, o vencedor foi Pedro Costa. Parceiro de Antônio Junqueira, ele largou em nono no geral e terminou a prova em terceiro, atrás de Gerson Campos, da PRO. A íntegra da disputa você confere no vídeo no final desta reportagem.

Pedro Costa, GT Sprint Race Photo by: Luciano Santos

Briga acirrada

Postulante ao título da PROAM, Rafael Dias pressionou Costa até o final, terminando a apenas 0s187 do adversário de classe. O top 5 foi completado por Nathan Brito, que faz dupla com Luciano Zangirolami na divisão PRO.

A sexta posição ficou com Weldes Campos, também da PRO. Ele ficou à frente de Francesco Franciosi, da PROAM. Parceiro de Alex Seid na classe profissional, Marcelo Henriques terminou em oitavo.

Um dos concorrentes ao título da PROAM, Pedro Aizza chegou em nono, à frente de Debes. Beto Cavaleiro, da PRO, foi o 11º. Ele faz dupla com Thiago Camilo, mas o piloto da Stock Car não poderá comparecer à etapa curitibana da GTSR em função de forte acidente sofrido no sábado.

Veja no tweet abaixo o resultado final da corrida 1 da Grande Final da GTSR em Curitiba

GT Sprint Race 2021 - Corrida 1 | Curitiba | Domingo, 05/12, às 10h

