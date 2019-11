Conhecido por ser ‘fominha’ dentro das categorias da NASCAR, em que faz a temporada completa da Cup, mas que se utiliza do limite de corridas da Xfinity Series e Truck Series, Kyle Busch foi anunciado nesta segunda-feira como integrante da equipe AIM Vasser-Sullivan para as 24 Horas de Daytona na classe GTD, em janeiro de 2020.

"Gostaria de agradecer a todos da Lexus Motorsports, AIM Vasser Sullivan e Toyota por esta oportunidade", disse Busch. "Ter a chance de disputar uma corrida tão icônica como as 24 Horas de Daytona é certamente algo em que pensei e queria fazer.”

"Minha parceria com a Toyota e a história que tivemos juntos é incrível. Eu adoraria continuar essa história e talvez conseguir meu próprio Rolex para adicionar à minha coleção de troféus."

O co-proprietário da equipe, Jimmy Vasser, acrescentou: "Estamos entusiasmados por ter um piloto do calibre de Kyle se juntando à AIM Vasser Sullivan para abrir nossa temporada de 2020 nas 24 Horas de Daytona. Kyle provou que pode competir e vencer em muitas formas de esportes a motor e estamos ansiosos para tê-lo pilotando o Lexus RC F GT3 em Daytona.”

Busch é o piloto de maior sucesso na história da Toyota, que detém a marca Lexus, com 186 vitórias nas três categorias nacionais da NASCAR. No geral, ele tem 207 na carreira, com 55 no principal campeonato.

Busch detém o recorde da NASCAR de mais vitórias da Xfinity Series (96) e da Gander Outdoors Truck Series (56) e atualmente está em busca de seu segundo título na Cup, com duas corridas restantes para o fim da temporada de 2019.

Lisa Materazzo, vice-presidente de marketing da Lexus Division comentou: “Kyle é parte integrante de nossa família Toyota há mais de uma década e é o piloto mais vencedor no programa Toyota da NASCAR.”