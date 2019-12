É difícil acreditar que a temporada 2019 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship foi apenas a segunda completa de Pipo Derani na categoria, dado aos seus feitos anteriores.

Em apenas na sua segunda corrida pela Action Express Racing, o brasileiro conseguiu sua terceira vitória em Sebring em quatro tentativas, o colocando em pé de igualdade com nomes como Phil Hill, Mario Andretti e Hans-Joachim Stuck entre os vencedores de todos os tempos da clássica prova na Flórida.

Leia também: Peugeot anuncia parceria com a Rebellion para buscar tetra nas 24H de Le Mans

No final deste ano, seu triunfo em Road Atlanta, ao lado do novo companheiro de Felipe Nasr e Eric Curran, garantiu que o trio ganhasse a Michelin Endurance Cup e no aniversário de 26 anos de Derani.

O que é igualmente impressionante é que o sucesso de Derani desde que mudou seu foco para corridas de carros esportivos há cinco anos não diminuiu sua ambição. E agora, depois de vencer todas as três principais corridas de endurance da América, ele quer preencher a última grande lacuna em seu currículo, levantando o troféu das 24 Horas de Le Mans.

"É incrível pensar onde estou hoje depois de um espaço tão curto de tempo", reflete Derani. "Desde a minha estreia no endurance em 2014, as coisas não foram fáceis, tenho trabalhado muito duro. Mas ainda tenho grandes sonhos para realizar.”

"Tive algumas boas vitórias, mas ainda há muito por vir. Há sempre mais para aprender, maneiras de melhorar e é assim que eu me esforço. Quero vencer Le Mans na geral, não tenho dúvidas. Tem que ser meu foco principal agora, depois de vencer todos as grandes corridas da América.”

Atualmente, para vencer a mais famosa prova de24 horas, você precisa ser um piloto de fábrica de uma grande fabricante. E desde o ano passado, houve apenas uma na LMP1: Toyota.

Felizmente, isso deve mudar com a chegada dos hipercarros no WEC na temporada 2020/2021, com a Aston Martin e, mais recentemente, a Peugeot, prometendo assumir o comando da Toyota na classe superior.

E também há a possibilidade de que Le Mans possa ser aberta para a próxima geração de máquinas DPi da IMSA, programadas para entrar em operação em 2022, o que criaria muito mais oportunidades para lutar realisticamente pelas honras em La Sarthe.

Para Derani, essa mudança no cenário das corridas ocorre no momento ideal de sua carreira. Aos 26 anos, ele ainda é jovem o suficiente para atrair um fabricante, mas também tem uma vasta experiência em protótipos e nos GTE, tanto no WEC quanto no IMSA.

Na Europa, ele já representou a Ford e a Ferrari em Le Mans e, este ano, uniu forças com outra marca de prestígio, a Bentley, nas 24 Horas de Spa.

"É ótimo ter representado fabricantes nas corridas de maior prestígio do mundo", diz Derani. “Terminar em segundo para a Ford em Le Mans [em 2017] é definitivamente uma das minhas melhores realizações e representar a Ferrari no ano seguinte também é algo fantástico.”

"Eu realmente acredito que estou em uma boa posição agora, com muita experiência, mas ainda jovem aos 26 anos. Quero ganhar Le Mans. Nossos objetivos na vida mudam e, para ser sincero, estou extremamente orgulhoso de ter vencido as corridas que venci até agora. Definitivamente, Le Mans é meu próximo objetivo e espero estar envolvido com alguém que possa me permitir alcançar isso.”

"Estou esperando ansiosamente pelas novas regras do hipercarro. Você sempre quer concorrentes e não há nada melhor do que ter uma história tão grande em Le Mans como a Peugeot voltando.”

“Também tenho esperança de uma possível parceria entre WEC e IMSA, com carros DPi capazes de ir para Le Mans e hipercarros capazes de ir para Daytona e Sebring. Isso atrairia mais fabricantes para corridas de carros esportivos, e isso seria um enorme positivo para o nosso esporte.”

Relembre vitória de Pipo Derani em Sebring neste ano