Neste domingo, foi disputada a etapa de Road America do IMSA, principal campeonato de corridas de endurance dos Estados Unidos. E o Brasil foi muito bem representado na prova, que teve três pilotos do País no pódio.

Um deles foi vencedor: trata-se de Hélio Castroneves, que triunfou ao lado de Ricky Taylor a bordo do Acura ARX-05. Além de 'Hélinho', os brasileiros Felipe Nasr e Pipo Derani também foram ao pódio, completando o top-3 com o Cadillac DPi-V.R.

A segunda colocação ficou com o holandês Renger van der Zande e o australiano Ryan Briscoe, equipados com o Cadillac DPi-V.R. Com o mesmo carro, o francês Sébastien Bourdais, ex-Fórmula 1, e o português João Barbosa ficaram no quarto posto.