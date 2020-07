IMSA: Acura anuncia fim de parceria com Penske, de Castroneves

Nesta terça-feira (21), a Acura anunciou que a parceira exclusiva com a Penske para os protótipos DPi (Daytona Prototype International) no IMSA terminará após o fim da temporada de 2020.

Lendária equipe da Indy e da NASCAR, a Penske firmou um contrato de três anos em 2017 para colocar dois Acuras ARX-05 na principal classe do IMSA. No ano seguinte, o carro fez sua estreia nas 24 Horas de Daytona e contou com o brasileiro Hélio Castroneves como um dos pilotos da equipe.

A primeira vitória da parceria aconteceu em Mid-Ohio em 2018, a única naquela temporada, cortesia de Castroneves e Ricky Taylor. Além disso, no ano passado, o ex-F1 Juan Pablo Montoya e Dane Cameron venceram mais três corridas a caminho do título nos protótipos.

O anúncio da Acura, entretanto, não significa necessariamente o fim de seu programa na categoria DPi, apesar de que o comunicado não mencionou se os ARX-05 correrão em 2021.

Ted Klaus, chefe do Honda Performance Development (HPD), comentou: “Em nome de todos da Acura e da HPD, gostaríamos de agradecer a Penske por seus incríveis esforços e resultados impressionantes correndo com o ARX-05”.

"O sucesso que alcançamos juntos durante os primeiros dois anos do programa nos torna ainda mais determinados a conquistar mais vitórias, defender nossos campeonatos e concluir nossa parceria com as notas mais altas".

O anúncio chega após um início difícil na temporada de 2020 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, que foi interrompido por conta da pandemia do novo coronavírus. Nas três corridas disputadas, nenhum dos carros da equipe terminou no pódio.

Montoya e Cameron conquistaram seu melhor resultado com uma quarta colocação nas duas etapas disputadas em Daytona, as 24 Horas de Daytona e a WeatherTech 240, enquanto Castroneves e Taylor ainda não chegaram acima da sétima colocação entre os oito carros da classe DPi.

A parceria Acura-Penske também ainda não obteve vitórias nos três principais eventos do IMSA: 24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring e Petit Le Mans em Road Atlanta.

‘Deu ruim’! Bruno Senna relata acidente “tenso” do tio Ayrton com buggy em fazenda da família