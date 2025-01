Caio Collet abre 2025 com dois dias de testes em Sebring

Caio Collet já retornou ao cockpit do carro da Indy NXT em 2025. O brasileiro completou com sucesso a programação de dois dias de testes coletivos em Sebring, na Flórida. Foi usada a versão curta do traçado, com trechos de asfalto e outros de concreto, condição similar ao do traçado de rua de St Petersburg, onde a temporada terá sua primeira etapa em 2 de março.

Os dias de ação na pista foram importantes para retomar o contato com a equipe HMD Motorsports. Depois de uma temporada 2024 consistente, com direito a vitória, terceiro lugar no campeonato e o prêmio de estreante do ano, Collet retorna nesta temporada com a equipe reforçada. O objetivo é claro: a conquista do título 2025 da Indy NXT, categoria que é o último degrau do programa Road to Indy.

O teste coletivo de Sebring contou com a supervisão dos organizadores do campeonato, mas é considerado um “teste aberto” e não uma atividade oficial da categoria. Assim, os carros foram para a pista equipados com pneus de lotes diferentes e em distintos estados de degradação. Dessa forma, os tempos de voltas não refletem necessariamente a performance de cada competidor.

Apesar disso, Collet esteve consistentemente entre os dez mais velozes, abrindo a quarta-feira como o segundo mais rápido e terminando a quinta-feira em sexto.

A Indy NXT realiza mais uma sessão de pré-temporada, em Laguna Seca, nos dias 5 e 6 de fevereiro. O autódromo californiano recebe duas etapas da temporada, em julho.

O calendário da categoria tem 14 provas em 2025, sendo duas em traçado de rua (St Petersburg e Detroit), oito em pistas mistas e quatro em ovais.

“Foram dois dias, com dificuldades próprias do início de temporada”, disse Collet. “Foi bom para começar o ano. Tivemos alguns probleminhas para resolver e temos trabalho na oficina até os próximos testes em Laguna Seca. Começamos a temporada com a motivação em alta e vamos trabalhar duro em busca dos nossos objetivos, que são ambiciosos.”

