A Indy já está definindo o grid da temporada de 2025, com apenas quatro vagas em três equipes para fechar a escalação do próximo ano. Entre os vários candidatos, estão os irmãos Fittipaldi, com Enzo próximo do fim de seu terceiro ano na Fórmula 2 e Pietro já com experiência na categoria americana.

Confira os outros nomes que estão circulando no paddock e as chances de cada um dos aspirantes para o assento titular.

Rahal Letterman Lanigan Racing

Graham Rahal e Louis Foster, o campeão da Indy NXT de 2024, já estão definidos na RLL para 2025, restando uma vaga para ocupar sua lista de três carros.

Embora Pietro Fittipaldi, que pilotou o terceiro carro na última temporada, possa retornar, todos os sinais apontam para uma direção diferente da equipe. Vale ressaltar que Pietro assinou recentemente com a Pratt Miller Motorsports como parte da classe LMP2 na IMSA no próximo ano, formando uma equipe ao lado do piloto da Andretti Global na Indy NXT, James Roe.

O ex-piloto júnior de Fórmula 1 da Red Bull, Juri Vips, fez duas largadas com a RLL em 2023, mas perdeu a chance de dirigir em tempo integral na última temporada.

No entanto, ele foi mantido na equipe em um papel mais de desenvolvimento antes de fazer uma única aparição em Portland. O coproprietário da RLL, Bobby Rahal, sempre demonstrou paciência e elogiou Vips, o que poderia ser recompensado com uma corrida em tempo integral.

Dito isso, o maior obstáculo para manter Vips longe do assento é o financiamento, e é por isso que o piloto em jogo poderia ser Devlin DeFrancesco, que correu pela última vez na Indy em 2023 com a Andretti Global.

Kevin Lee, repórter veterano da Indy e locutor da NBC americana, compartilhou que DeFrancesco era um dos principais candidatos a ser considerado pela RLL.

Dale Coyne Racing

Talvez não exista uma 'dança de cadeiras' mais rápida do que a da equipe de Dale Coyne. É, sem dúvida, o presente que continua a ser dado quando se trata de nomes aleatórios de lugares aleatórios, mas também de encontrar diamantes em bruto, como Alex Palou.

De muitas maneiras, a temporada de 2025 pode ser muito parecida com a campanha passada, com um rodízio de pilotos em ambos os assentos - embora haja, sem dúvida, uma busca para ter pelo menos um competidor em tempo integral.

Portanto, com uma grande quantidade de pilotos para escolher, esse é o destino mais provável para vários esforços em tempo parcial que se combinarão para duas entradas em tempo integral.

Depois de fazer testes com a equipe no Indianapolis Motor Speedway no mês passado, Rinus VeeKay poderia estar em um assento da Coyne por um tempo. Outra possibilidade é o retorno de Grosjean, que pilotou pela última vez para a equipe em sua estreia na Indy em 2021.

Toby Sowery, que impressionou em suas três saídas com a equipe na última temporada, provavelmente voltará em alguma função. O britânico também testou recentemente para a DCR no The Thermal Club no início deste mês.

E há rumores para ver o que poderia se materializar com a manutenção do nome Fittipaldi no grid com Pietro, que tem um bom relacionamento e dirigiu para a Coyne em tempo parcial em 2018 e 2021. Além disso, seu irmão, Enzo, testou com a Coyne em outubro de 2023 e está perto do fim da terceira temporada na Fórmula 2.

Outro nome em potencial é de Hunter McElrea, que fez uma largada com Coyne na última temporada em Toronto. Houve pouca menção ao campeão da Indy NXT de 2022, Linus Lundqvist, que marcou dois pódios em sua campanha de estreia e foi dispensado pela Chip Ganassi Racing, mas o financiamento, como acontece com muitos, é o maior obstáculo para o sueco.

Sabe-se que Jacob Abel, vice-campeão do título da Indy NXT de 2024, está pressionando muito para conseguir um lugar em tempo integral na Coyne na próxima temporada. Ele testou com a equipe em Sebring há cerca de um ano e também estava com as máquinas da CGR no início deste mês, testando no Texas Motor Speedway.

Embora Jack Harvey tenha sido uma parte importante da DCR no ano passado, fazendo 14 largadas, a ideia de seu papel no futuro mudou depois de assinar recentemente com a Dreyer & Reinbold para uma participação única nas 500 Milhas de Indianápolis do ano que vem.

Entre outros que eram esperanças improváveis de encontrar um lugar no grid no próximo ano, pelo menos em regularidade, estão o ex-piloto de F1 da Williams, Logan Sargeant, que testou um carro da Indy com a Meyer Shank Racing no The Thermal Club no início deste mês.

Ele, juntamente com o tricampeão da W-Series e vencedor da corrida da Indy NXT, Jamie Chadwick, assinou recentemente com programas da European Le Mans Series, que apresenta vários conflitos de programação com a Indy em 2025.

Juncos Hollinger Racing

A equipe já havia anunciado Sting Ray Robb como um de seus dois pilotos para o próximo ano. Embora houvesse alguma ideia de que Romain Grosjean retornaria, especialmente depois de levar a equipe ao seu melhor resultado na IndyCar, com um quarto lugar em Laguna Seca na última temporada, ele está entre os candidatos, mas não é o favorito.

No momento, Conor Daly é o principal candidato a assumir a vaga ao lado de Robb, com um anúncio que pode ocorrer na próxima semana.

Daly criou uma rápida sinergia com a organização na última temporada; ele levou a equipe de volta ao Círculo de Líderes - os 22 primeiros em pontos de entrada que valem 1 milhão de dólares - apesar de ter entrado para as cinco rodadas finais depois que a equipe se separou de Agustin Canapino no meio da temporada.

Além de Daly e Grosjean, o outro piloto na lista da JHR é o recente integrante da Ed Carpenter Racing, VeeKay.

