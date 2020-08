Cúpula da Indy 500 se diz “maravilhada” por retorno de Alonso

Guiando pela Arrow McLaren SP, Fernando Alonso se classificou em 26º, mas estará em boa companhia, cercado por ex-vencedores da Indy 500 e campeões da IndyCar. De forma encorajadora, antes de seu acidente na última quinta-feira, ele mostrou ritmo entre os 10 melhores, e a equipe está esperançosa de colocar seu carro de volta à velocidade no Carb Day.

Falando à mídia, o presidente do Indianapolis Motor Speedway, Doug Boles, o CEO da Penske Entertainment, Mark Miles, e o presidente da IndyCar, Jay Frye, disseram que ter Alonso no grid Indy 500 pela segunda vez (ele não conseguiu se classificar em 2019) é um grande impulso para todos os envolvidos.

Frye disse: “Alonso é obviamente um ótimo piloto. O conhecemos nos últimos dois ou três anos. Não é nenhuma surpresa que ele tenha se atualizado tão rapidamente.”

“Ele é um dos melhores de todos os tempos. Certamente estamos felizes por ele estar aqui. Ansioso para ver o que ele pode fazer neste fim de semana.”

“Não sei se você diria que ele superou as expectativas porque você tem grandes expectativas para um cara assim, então ele está no caminho certo.”

“Acho que nossos fãs se apaixonaram por Fernando, apenas pela maneira como ele abraçou as 500 milhas de Indianápolis e toda a experiência”, acrescentou Boles. “Ele se colocou à disposição para chats no Zoom e outras coisas relacionadas aos fãs.”

“O fato de ele ter vindo aqui no primeiro ano e abraçado, eu sei que nossos fãs estão esperando que ele tenha uma ótima temporada aqui. Como Jay disse, ele é um dos melhores pilotos de todos os tempos. Para ele não é surpresa que seja tão competitivo quanto é, que tenha conseguido se recuperar daquele incidente muito rápido.”

“Estamos emocionados por tê-lo. Eu sei que os pilotos estão animados por tê-lo no paddock. Tem sido divertido cruzar com ele nos últimos dias.”

Miles disse que, apesar de seu status, ele achou Alonso uma pessoa admirável e com os pés no chão.

“Passei a conhecê-lo um pouco”, disse ele. “Eu realmente o admiro. Ele é um dos melhores pilotos de todos os tempos, uma das personalidades mais famosas e conhecidas do esporte em todo o mundo. Mas ele não é uma ‘prima donna’.”

“Para mim, ele tem os pés no chão. Ele cuida de seus negócios. Ele não exige atenção. Ele não está procurando acesso especial ou atalhos. Eu só acho que ele é um verdadeiro profissional e uma pessoa muito realista que foi um prazer conhecê-lo um pouco mais.”

“Sempre que podemos trazê-lo aqui, ficamos maravilhados.”

TELEMETRIA: A volta de Alonso à F1 com a Renault por Rico Penteado, que conhece o espanhol de perto

PODCAST: O que resta para Massa após sair de sua equipe na F-E?