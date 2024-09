Drugovich testará pela Ganassi na Indy

Felipe Drugovich terá a chance de pilotar carros da Indy como parte de um teste de avaliação de pilotos com a Chip Ganassi Racing no Barber Motorsports Park, em Birmingham, Alabama.

Campeão de Fórmula 2 em 2022, Drugovich atualmente é o piloto de testes e reserva da equipe de Fórmula 1 da Aston Martin. Ele também passou este ano competindo na European Le Mans Series, juntamente com as 24 Horas de Le Mans, como parte de uma equipe que incluía Jack Aitken e Pipo Derani em um Cadillac V-Series.R, preparado pela Action Express.

O teste para o piloto paranaense de 24 anos acontecerá na pista de 3,7km e 17 curvas, que será realizada em 30 de setembro - o mesmo dia em que Jamie Chadwick estará na pista com equipamento da IndyCar para a Andretti Global.

Mike Hull, diretor administrativo da Chip Ganassi Racing, confirmou ao Motorsport.com que o teste de Drugovich se deveu a uma série de fatores, incluindo a compensação por uma oportunidade perdida no ano passado.

"Acho que, antes de mais nada, é por causa de sua experiência na Fórmula 2", disse Hull. "Ele tem uma oportunidade... Esse carro tem 625 cavalos de potência, os pneus são semelhantes, a relação peso/potência é semelhante".

"Portanto, é uma boa avaliação dele como piloto. Dessa forma, não se gasta muito tempo para que ele aprenda a dirigir um carro da Indy. Basicamente, ele já está dirigindo um carro há pelo menos dois anos. Isso ajuda muito. Na verdade, havíamos prometido a ele um teste há um ano e não conseguimos realizá-lo. Portanto, é mais o que havíamos prometido".

A Chip Ganassi Racing está reduzindo o número de carros de cinco para três para a temporada 2025, com o hexacampeão Scott Dixon e o recém-coroado tricampeão Alex Palou sendo os únicos pilotos confirmados.

Com isso, no entanto, Hull deixou claro que esse teste não é um fator determinante para completar sua lista de pilotos para a próxima temporada. "Não houve nenhum compromisso com essa corrida", disse Hull.

"Certamente, nada para este. Nós o vimos em primeira mão em Le Mans, no carro Cadillac da Action Express, então pudemos conhecê-lo um pouco com isso. Então, essas três coisas combinadas provavelmente contribuíram para isso".

