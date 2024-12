A duas corridas do fim da temporada 2024, Sergio Pérez ainda vê seu futuro na Fórmula 1 em xeque, mesmo tendo um contrato que o garante na Red Bull, em teoria, até o fim de 2026. Com performances bem abaixo do esperado, o mexicano está cada dia mais pressionado, e pode perder a vaga para 2025. E, mesmo sem admitir isso publicamente, ele já fala qual deve ser seu destino no futuro.

Nos últimos anos, temos visto vários pilotos saírem da F1 com destino à Indy nos Estados Unidos, como Romain Grosjean e Marcus Ericsson, além de outros que não conseguiram chegar à principal categoria do automobilismo mundial, como Theo Pourchaire.

Porém, Pérez não tem interesse em seguir no mundo dos monopostos quando seu tempo na F1 chegar ao fim. Em uma mesa redonda com a mídia durante um evento da Honda na semana passada, ele foi perguntado pelo Motorsport.com se havia algum desejo de ir para a Indy quando sua carreira na F1 terminasse:

"Na verdade, não", disse Pérez. "Se eu for honesto, porque acho que uma das razões pelas quais vou parar no dia em que eu parar, é porque já fiz o suficiente. Já fiz o suficiente nesse nível da F1. Com o calendário apertado que temos, eu gostaria de poder, tenho filhos pequenos em casa, então gostaria de passar mais tempo com eles, com a família. Acho que é muito difícil conseguir o que você costumava conseguir na F1, nesse sentido".

Ele acrescentou na sequência: "Eu realmente respeito o que eles fazem na Indy, mas o que eu vejo é que depois, espero que eu consiga terminar minha carreira sem nenhuma lesão ou algo do gênero".

"Acho que, indo para a Indy, tenho muito respeito pelo que os pilotos fazem, mas, ao mesmo tempo, há pilotos que não são muito experientes na categoria e que atingem um tipo de velocidade, e ter esse tipo de impacto não é algo que eu esteja disposto a fazer quando terminar minha carreira".

Embora o vencedor de corridas na F1, incluindo o cobiçado GP de Mônaco, em 2022, não esteja interessado na Indy, ele não se opõe a experimentar outras categorias como as 24 Horas de Le Mans e a Rolex 24 em Daytona. Então, foco em corridas isoladas?

"Sim", respondeu Pérez. "Fazer uma ou duas corridas por ano. Acho que é algo que, como piloto, você vai considerar muito em breve, porque é muito difícil parar completamente".

TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Watch: TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!