A tão aguardada chegada da Cadillac como a 11ª equipe na Fórmula 1 trouxe perguntas sobre qual será a dupla escolhida pelo time para competir já a partir de 2026. Mario Andretti, que recentemente foi nomeado diretor do conselho do programa de corridas da GM, rapidamente confirmou o nome de Colton Herta, piloto da Indy.

No entanto, o interesse em Max Verstappen também foi confirmado, principalmente após o tetracampeonato do holandês.

"Desde o início do projeto, a equipe sempre considerou a possibilidade de Colton Herta ser um dos pilotos", disse Andretti ao Motorsport.com.

"Até onde eu sei, isso é algo que não discutimos ultimamente porque há tempo, e isso ainda é uma prioridade. Tenho certeza de que essa é a direção que ele gostaria de seguir. Ele treinou lá".

"Ele correu ao lado de nomes como, só para citar um, Lando Norris, que obviamente é muito importante agora na McLaren. Portanto, ele é daquela época, se você preferir, ainda jovem, vibrante e pronto para ir".

E o plano, até o momento, é colocar um veterano ao lado de Herta no segundo assento, embora não haja muita pressa em contratar alguém. É então que o nome de Verstappen surgiu na conversa com o GPblog. Andretti confirmou que o talento do tetracampeão é "especial" e algo que deve ser observado com muito cuidado.

"Ele com certeza não decepcionou. Quero dizer, ele não teve uma vida muito fácil, de forma alguma. Você pode ver que, como piloto, ele fez a diferença, sem dúvida, mesmo quando comparado ao seu companheiro de equipe, infelizmente".

"Mas, felizmente para ele, foi capaz de extrair o máximo que podia do equipamento na época. E ele simplesmente conseguiu. Ele conseguiu. E você deve dar a ele o crédito que merece".

"Ele é algo especial. Um talento especial que não aparece com frequência. Então, sim, é muito apropriado. E estou feliz por ele porque, como eu disse, ele mereceu cada momento".

Importante lembrar que, em teoria, Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028 e o próprio piloto já deixou claro que não está pensando em qualquer mudança no futuro.

Colton Herta, testando o McLaren MCL35M em Portimão em 2022. Foto de: McLaren

O nome de Herta já foi cogitado para ocupar uma vaga na F1 no passado, mas os pontos da Superlicença da FIA têm sido um obstáculo para dar o próximo passo. É necessária uma cota de 40 pontos, mas a FIA também leva em conta a participação no período de três anos anterior ao ano da inscrição ou no período de dois anos anterior ao ano da inscrição, além dos pontos acumulados no ano da inscrição.

Com base nisso, Herta tem atualmente um total de 32 pontos nas últimas três temporadas: 30 por terminar em segundo lugar no campeonato de 2024, além de um ponto em cada um dos dois anos anteriores, depois de terminar em 10º lugar em ambas as ocasiões.

Isso faz com que o californiano precise terminar em quarto lugar ou melhor no campeonato do próximo ano, ou em quinto lugar ou melhor e correr em uma sessão de treinos da F1 - que concede um ponto após a conclusão de 100 km, com um máximo de 10 pontos disponíveis para consideração.

Considerando que Herta já correu em um carro de teste anterior com a McLaren em Portimão em 2022, estabelecer um relacionamento com uma equipe para que ele tenha tempo de assento em uma sessão de treinos livres da F1 não está fora de questão.

"Sim, acho que todas essas opções estão abertas, para ser sincero", disse Andretti. "Há uma maneira de descobrir isso. Acho que o sistema de pontos, obviamente, precisa estar ciente de quais são as exigências, mas acho que isso é possível mesmo com ele, obviamente, tendo mais sorte na IndyCar".

"Tenho certeza de que, se ele tivesse vencido o campeonato este ano, estaria livre nesse aspecto. No entanto, não acho que isso seja algo realmente preocupante. Sinceramente, acho que está perto o suficiente para ser possível".

