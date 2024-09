O FBI enviou alguns de seus agentes até a sede da RLL, equipe da Indy, para investigar um possível roubo de propriedade intelectual, como apurou o Motorsport.com. Na quarta-feira (18), os funcionários teriam sido surpreendidos e ordenados a se afastarem suas máquinas imediatamente.

Os agentes teriam chegado a sede em Zionsville, Indiana, por volta das 8h30 da manhã, mas maiores detalhes sobre a investigação ainda não foram revelados. Em comunicado oficial, a equipe confirmou que irão cooperar completamente com toda a ação.

"Estamos cooperando totalmente com os investigadores. Dado que esta é uma investigação em andamento, estamos limitados nas informações que podemos compartilhar agora, mas pretendemos fornecer informações adicionais assim que pudermos".

Ao Indy Star, o prefeito de Zionsville disse que recebeu o pedido de auxílio da polícia durante a manhã e rapidamente enviou agentes para a ação na sede da equipe da Indy.

"O FBI nos pediu para ajudar esta manhã enquanto eles cumpriam um mandado no prédio da sede. Nossos oficiais ficaram do lado de fora enquanto os agentes do FBI entravam no prédio".

O Racer aponta uma possível causa para a investigação, que envolveria um ex-funcionário da Andretti, isso porque ele deixou a equipe para se juntar à RLL com uma função de engenharia sênior. Isso teria permitido a transferência da propriedade intelectual da antiga equipe para a nova.

A sede da RLL foi aberta antes da temporada de 2023 e foi um empreendimento enorme. A construção tem mais de 100 mil metros quadrados e abriga três programas da Indy. A equipe é de propriedade de Bobby Rahal, do apresentador de talkshow David Letterman, e do empresário Mike Lanigan.

