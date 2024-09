As novas especificações, mais estreitas, de pneus de 2026 da Fórmula 1 foram testadas pela primeira vez em um carro mula da Aston Martin.

Antes da grande reformulação das regras que ocorrerá em dois anos, a Pirelli está introduzindo pneus ligeiramente menores como parte de um esforço para reduzir o peso geral do carro.

Enquanto os pneus permanecem com o tamanho atual de aro de 18 polegadas que tem sido usado na última era de efeito solo, o tamanho dos pneus dianteiros e traseiros será reduzido.

A Pirelli concordou em reduzir a largura do pneu dianteiro em 25 mm e a largura do pneu traseiro em 30 mm.

Os pneus em si também ficarão menores em diâmetro, passando do diâmetro atual de 720 mm para 705-710 mm.

Enquanto os regulamentos técnicos finais da F1 para 2026 ainda não foram finalizados, o que significa que a carga aerodinâmica definitiva ainda não foi definida, a Pirelli não queria esperar muito tempo antes de usar os pneus na pista.

É por isso que concordou com a FIA para um programa de testes de carros mula a ser executado com carros modificados de 2023.

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, Pirelli test Barcelona Photo by: Pirelli Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, Pirelli test Barcelona Photo by: Pirelli

Com todas as equipes obviamente ansiosas para obter qualquer conhecimento antecipado dos designs de pneus de 2026, houve um grande interesse em equipes se comprometendo a usar um carro mula para esses primeiros testes.

No entanto, a Aston Martin saiu na frente, com o chefe da equipe Mike Krack revelando que a decisão da equipe de fazer parte do primeiro teste foi decidida em um sorteio.

"Houve um processo de seleção - ou um processo de sorteio - porque havia uma série de equipes que queriam fazer parte deste programa de testes. Fomos sorteados primeiro, então somos os primeiros a fazer isso", disse ele.

Entende-se que a McLaren e a Alpine também participarão do primeiro lote de testes de carros mula, com todas as outras equipes tendo uma chance mais tarde no programa de desenvolvimento.

O piloto reserva da Aston Martin, Felipe Drugovich, foi o primeiro a testar os designs de pneus de 2026, correndo com o Aston Martin modificado em Barcelona esta semana por dois dias, tendo completado 670 km na terça-feira.

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, Pirelli test Barcelona Photo by: Pirelli

A FIA teve que introduzir uma mudança nas regras para permitir o uso de carros mula para os regulamentos de 2026, com a Pirelli admitindo que era uma situação bastante delicada para garantir que ninguém ganhasse uma vantagem competitiva.

"Obviamente, por um lado, eles [a FIA] não querem dar vantagem a ninguém", disse o chefe da Pirelli, Mario Isola. "Isso é compreensível.

"Por outro lado, precisamos ter carros que sejam o máximo possível representativos da situação de 2026. Escolheremos, junto com as equipes, um nível de downforce que seja representativo.

"Mas este é o primeiro teste. Vamos testar a linha de base para entender se o equilíbrio está correto. Obviamente, temos simulações e testes internos, e já divulgamos dados internos para todas as equipes, como de costume, e vamos distribuir o relatório após o teste com as equipes também.”

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; assista

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!