Caio Collet e Tony Kannaan 'trocaram fiigurinhas' nesta sexta-feira no Autódromo de Termas de Río Hondo, na Argentina, onde irão correr pela Porsche Cup neste fim de semana na etapa endurance da categoria.

Um dos principais nomes do automobilismo brasileiro, Kannan, campeão da temporada 2004 da Indy, campeão das 500 milhas de Indianápolis em 2013, vencedor das 24 horas de Deytona, esteve com Collet em um bate papo rico de ensinamentos antes das atividades em pista começaram em terras 'hermanas'.

Caio, que recentemente renovou contrato com a HMD Motorsports para fazer mais uma temporada na Indy NXT depois de terminar em terceiro lugar geral e levar o título de estreante do ano, aproveitou o encontro para absorver conhecimento com Tony que soma 22 temporadas na categoria.

"Como você prepara a cabeça para andar em oval?", questionou Caio. "É um desafio, infelizmente, por mais que a gente não consiga aceitar, o oval tem seu tempo. É super importante ter uma preparação e um ano a mais de Indy NXT que foi o que eu e o Hélio [Castroneves] fizemos", analisou Tony.

Ao ser indagado sobre qual conselho daria para Collet, Kanaan demonstrou todo apoio ao brasileiro que está trilhando o caminho para chegar à Indy.

"O Caio não precisa de conselho, ele tem o talento, a gente precisa de apoiadores para ele, patrocinadores. Ele tem uma carreira brilhante, um futuro nos Estados Unidos que é uma oportunidade ótima para ele, está numa ótima equipe", destacou Tony Kanaan.

O Motorsport.com acompanha toda a ação na Argentina com a transmissão da classificação e da corrida na Motorsport.tv Brasil.

Confira os horários da Porsche Cup Endurance em Termas de Río Hondo:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Carrera Cup) Sábado 10h00 - Treino Livre 1 (Sprint Challenge) Sábado 10h35 - Treino Livre 2 (Carrera Cup) Sábado 13h15 - Treino Livre 2 (Sprint Challenge) Sábado 13h50 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 15h15 Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sábado 16h15 Motorsport.tv Brasil Corrida (300km ou 2h30) Domingo 13h00 Motorsport.tv Brasil

NORRIS COMANDA dia da F1, VERSTAPPEN PUNIDO; McLAREN na BRONCA e WILLIAMS faz campanha por COLAPINTO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!