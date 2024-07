Na tarde deste domingo, foi realizado o GP de Toronto da IndyCar, etapa canadense da categoria norte-americana de monopostos. E quem venceu no circuito de rua foi o piloto da Andretti Colton Herta, dos Estados Unidos.

Ele converteu pole em vitória e chegou à frente do companheiro e compatriota Kyle Kirkwood, enquanto o neozelandês hexacampeão Scott Dixon, da Chip Ganassi, completou o top 3. O quarto foi o bicampeão, líder de 2024 e vencedor do campeonato de 2023, o espanhol Álex Palou, também da Ganassi.

O europeu se beneficiou de batidas (acima) e punições envolvendo rivais à frente, com destaque para um dos últimos episódios da corrida, em que Will Power, da Penske, atingiu o companheiro neozelandês Scott McLaughlin, tirando-o da prova. O australiano pagou punição passando pelos pits. Bom para Álex.

Quem 'fechou' o top 5 foi outro piloto da Nova Zelândia, Marcus Armstrong, da Ganassi. O brasileiro Pietro Fittipaldi, da RLL, abandonou no 'lance' acima, que gerou capotada do norte-americano Santino Ferrucci, da Foyt. Também dos Estados Unidos, Josef Newgarden se deu mal com a Penske (confira):

Resultado do GP de Toronto da IndyCar

