Destaque da IndyCar em todas as sessões do fim de semana de Toronto até o momento, Colton Herta manteve a boa forma na classificação deste sábado no Canadá e conquistou mais uma pole na categoria, sendo a terceira na atual temporada do campeonato norte-americano de monopostos.

O norte-americano da Andretti superou o companheiro e compatriota Kyle Kirkwood para ficar com a posição de honra no circuito de rua. Quem completa o top 3 é o sueco Felix Rosenqvist, piloto da Meyer Shank.

O quarto no grid é o neozelandês Scott McLaughlin, vencedor da última etapa, em Iowa, com a equipe Penske. Quem 'fecha' as cinco primeiras posições é o francês Romain Grosjean, da Juncos, enquanto o norte-americano David Malukas foi o mais lento do 'Fast Six', largando em sexto com a Meyer Shank.

Palou punido

Piloto espanhol da Chip Ganassi e atual campeão da Indy, Álex Palou recebeu uma punição por atrapalhar o mexicano Pato O'Ward, da McLaren, durante a classificação -- com isso, o europeu perdeu suas duas melhores voltas no 'quali' e larga em 18º. O brasileiro Pietro Fittipaldi, da RLL, começa em 23º.

Grid de largada, IndyCar, GP de Toronto

1 Colton Herta Andretti 59.543 2 Kyle Kirkwood Andretti 59.673 +0.130 3 Felix Rosenqvist Meyer Shank 59.825 +0.282 4 Scott McLaughlin Penske 59.908 +0.365 5 Romain Grosjean Juncos 1:00.001 +0.458 6 David Malukas Meyer Shank 1:00.210 +0.667 7 Josef Newgarden Penske 59.879 +0.336 8 Graham Rahal RLL Honda 1:00.032 +0.489 9 Will Power Penske 1:00.131 +0.588 10 Agustín Canapino Juncos 1:00.287 +0.744 11 Marcus Ericsson Andretti 1:00.336 +0.793 12 Christian Rasmussen Carpenter 1:00.433 +0.890 13 Marcus Armstrong Ganassi 1:00.573 +1.030 14 Patricio O'Ward McLaren 1:00.643 +1.100 15 Scott Dixon Ganassi 1:00.738 +1.195 16 Christian Lundgaard RLL Honda 1:00.751 +1.208 17 Santino Ferrucci Foyt 1:01.007 +1.464 18 Álex Palou Ganassi 1:00.833 +1.290 19 Nolan Siegel McLaren 1:01.240 +1.697 20 Kyffin Simpson Ganassi 1:00.950 +1.407 21 Toby Sowery Dale Coyne 1:01.336 +1.793 22 Rinus VeeKay Carpenter 1:01.084 +1.541 23 Pietro Fittipaldi RLL 1:01.379 +1.836 24 Linus Lundqvist Ganassi 1:01.209 +1.666 25 Hunter McElrea Dale Coyne Sem tempo 26 Théo Pourchaire McLaren 1:01.607 +2.064 27 Sting Ray Robb Foyt 1:01.735 +2.192

