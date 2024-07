Sting Ray Robb já está se preparando para a etapa da Indy deste fim de semana nas ruas de Toronto, apenas 48 horas após seu grande acidente na segunda corrida da rodada dupla no Iowa Speedway.

Saindo da Curva 2 na volta final, o nativo de Idaho, de 22 anos, bateu na traseira esquerda do McLaren #7 de Alexander Rossi, que estava ficando sem combustível.

Durante uma teleconferência com a mídia nesta terça-feira, Robb forneceu seu olhar sobre o que aconteceu.

“Durante nosso primeiro pitstop, só colocamos meio tanque no carro”, explicou Robb. “Estávamos com pouco combustível. Eu estava economizando muito antes da última volta.

“Nas últimas voltas, pude ver que Rossi estava desacelerando. Eu não sabia até que ponto. Olhei durante a curva 1 só para ver onde ele estava. Acho que foi cerca de três quartos da curva, pude ver a distância caindo. Foi muito, muito grande.

“É como o pior cenário, quando você sai de uma curva naquela velocidade, sem saber o que os outros pilotos estão pensando ou vivenciando. Eu gostaria de poder apertar um botão de reset como em um simulador e começar de novo. Tenho certeza de que ele estaria pensando a mesma coisa.

“Havia quatro carros que foram praticamente destruídos naquele acidente. O fato de estarmos todos sãos e salvos e prontos para ir para Toronto é bastante impressionante.”

Sting Ray Robb, A.J. Foyt Enterprises Photo by: NBC

O impacto do impacto de Robb foi de 109G, mas surpreendentemente ele já mostrou progresso médico suficiente para ser liberado para voltar ao volante para a etapa deste fim de semana no circuito de rua temporário de 1.786 milhas e 11 curvas no Canadá.

No entanto, um golpe dessa magnitude não ocorre sem dores e hematomas significativos. Ele fez uma “autoverificação rápida” assim que o carro diminuiu a velocidade.

“Fiquei sem fôlego”, disse Robb. “Os cintos fizeram seu trabalho. Tudo funcionou como deveria. Não tive cortes nem nada de anormal.

“Tive alguns hematomas nos quadris por causa dos cintos subabdominais funcionando, como deveriam. Quando me tiraram do carro, fiquei tonto, vi um pouquinho de estrelas. Foi assim, mas super severo.”

E então, nesse ponto, Robb relatou que perdeu a consciência.

“Desmaiei por não sei quanto tempo”, disse ele. “Foi bem rápido. Quando acordei, pensei: ‘Não estou indo muito bem’.

“Eles imediatamente me deitaram na maca. Foi por precaução, para ter certeza de que não era apenas desidratação.

“Quando desci na maca, me senti ótimo. Eu estava vendo claramente. Eles me conectaram a uma intravenosa. Imediatamente pude sentir a energia voltando e estava pronto para partir.

“O transporte aéreo de helicóptero foi para fazer uma tomografia computadorizada e ter certeza de que tudo estava bem e não era apenas a adrenalina do momento, da qual eu não estava sentindo dor.”

Em meio a todos os destroços, a pior coisa que Robb pareceu sustentar foi uma bolha no dedo.

“Toquei no aeroscreen ao sair do carro”, disse Robb. “Acontece que quando você pega o titânio e o raspa no chão por algumas centenas de metros, ele fica quente. Não recomendo. Lição aprendida. Você vai ficar com uma bolha ao tocar no titânio quente ali.”

Agora, Robb está fazendo sua parte para deixar o incidente para trás e se concentrar em Toronto.

“Acho que a gratidão é algo que muitas vezes é esquecido quando se olha para as coisas que deram certo antes e durante o evento”, disse Robb.

“Também estou apenas agradecendo. Sinto que Deus me protegeu nesse caso. Tendo a capacidade de voltar para o carro no próximo fim de semana, não estou fazendo isso por medo, estou fazendo isso por gratidão, agradecimento e alegria por poder guiar um carro novamente.

“É um incidente assustador. Você não sabe o que vai acontecer. Enquanto você está naquele momento, é assustador, como se você não soubesse o que o seu futuro reserva. Quando eu entrego meu futuro para alguém, que é onde entra a minha fé, permite-me seguir em frente muito mais rápido do que pensaria que faria de outra forma.”

