Scott Dixon liderou a breve parte matinal do primeiro treino para a 108ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, antes que a chuva interrompesse a sessão.

Seis vezes campeão da IndyCar e vencedor da Indy 500 em 2008, Dixon mandou bem no Indianapolis Motor Speedway com uma volta voadora de 229.107 mph de média.

Marco Andretti foi o segundo mais veloz, ficando a apenas 0s1218 da marca estabelecida por Dixon.

Takuma Sato, que também está disputando apenas a Indy 500 deste ano, ficou em terceiro com distantes 0s6194.

Pato O’Ward, da Arrow McLaren, foi o melhor Chevrolet, em quarto lugar, a 0s7183 atrás, seguido por Christian Lundgaard, da RLL, em quinto, a 0s9237s atrás.

O melhor brasileiro foi Helio Castroneves, com 223.669 mph de média, na sexta posição. Sem vácuo, Pietro Fittipaldi foi apenas o 25º, com 216.137 mph.

O tempo permitiu apenas cerca de 23 minutos de atividade na pista antes da umidade tomar conta e encerrar a sessão mais cedo.

Nesta quarta-feira está previsto a segunda sessão, das 11h às 19h, no horário de Brasília.

Pos. # Piloto Tempo Veloc. Dif. Gap Melhor volta Total de voltas 1 9 Dixon, Scott 00:39.2829 229,107 --.---- --.---- 7 9 2 98 Andretti, Marco 00:39.4047 228,399 0,1218 0,1218 9 12 3 75 Sato, Takuma 00:39.9023 225,551 0,6194 0,4976 5 6 4 5 O'Ward, Pato 00:40.0012 224,993 0,7183 0,0989 7 11 5 45 Lundgaard, Christian 00:40.2066 223,844 0,9237 0,2054 7 7 6 06 Castroneves, Helio 00:40.2381 223,669 0,9552 0,0315 5 10 7 26 Herta, Colton 00:40.3436 223,084 1,0607 0,1055 5 7 8 60 Rosenqvist, Felix 00:40.5092 222,172 1,2263 0,1656 9 13 9 27 Kirkwood, Kyle 00:40.5523 221,936 1,2694 0,0431 8 13 10 41 Robb, Sting Ray 00:40.5658 221,862 1,2829 0,0135 4 5 11 6 Ilott, Callum 00:40.5786 221,792 1,2957 0,0128 10 10 12 28 Ericsson, Marcus 00:40.5812 221,778 1,2983 0,0026 11 12 13 23 Hunter-Reay, Ryan 00:40.5954 221,700 1,3125 0,0142 5 9 14 77 Grosjean, Romain 00:40.7059 221,098 1,4230 0,1105 7 8 15 24 Daly, Conor 00:40.7455 220,883 1,4626 0,0396 5 8 16 20 Carpenter, Ed 00:40.7464 220,878 1,4635 0,0009 5 7 17 66 Blomqvist, Tom (R) 00:40.7504 220,857 1,4675 0,0040 6 12 18 3 McLaughlin, Scott 00:40.8530 220,302 1,5701 0,1026 10 13 19 7 Rossi, Alexander 00:40.8861 220,124 1,6032 0,0331 5 5 20 78 Canapino, Agustin 00:41.1312 218,812 1,8483 0,2451 5 7 21 33 Rasmussen, Christian (R) 00:41.2309 218,283 1,9480 0,0997 4 4 22 18 Siegel, Nolan (R) 00:41.2913 217,964 2,0084 0,0604 10 11 23 14 Ferrucci, Santino 00:41.3458 217,676 2,0629 0,0545 3 3 24 15 Rahal, Graham 00:41.5175 216,776 2,2346 0,1717 6 6 25 30 Fittipaldi, Pietro 00:41.6402 216,137 2,3573 0,1227 4 4 26 21 VeeKay, Rinus 00:42.0443 214,060 2,7614 0,4041 3 3 27 17 Larson, Kyle (R) 01:00.0523 149,869 20,7694 18,0080 2 2 28 2 Newgarden, Josef 01:15.1617 119,742 35,8788 15,1094 1 1 29 12 Power, Will 01:15.5262 119,164 36,2433 0,3645 1 1 30 51 Legge, Katherine No Time No Speed 0,0000 0,0000 0 0 31 10 Palou, Alex No Time No Speed 0,0000 0,0000 0 0

