A AJ Foyt Racing revelou a surpreendente contratação de David Malukas para um acordo de vários anos começando na temporada de 2025 da IndyCar.

Malukas pilotará um dos carros da equipe com motor Chevrolet, sem confirmação do número ou de seu companheiro de equipe.

"Estou extremamente animado por ter a oportunidade de ingressar na AJ Foyt Racing", disse Malukas. "A equipe teve um desempenho muito bom nesta temporada e mal posso esperar para trabalhar com eles e mergulhar naquele ambiente.

"A história e o sucesso da AJ Foyt Racing e do próprio AJ Foyt foram fatores-chave na minha decisão de ingressar na equipe.

"Todo mundo sabe que AJ é uma lenda e ele era alguém cujo nome eu sempre ouvia enquanto crescia. Ter a oportunidade de trabalhar ao lado dele e pilotar para sua equipe é muito especial.

“Estou começando um novo capítulo na minha carreira na IndyCar e estou ansioso para alcançar resultados fortes com a AJ Foyt Racing.”

Malukas, nascido em Chicago e de origem lituana, começou o ano na Arrow McLaren, tendo assinado um contrato de vários anos em setembro passado. Mas ele foi tirado da abertura da temporada da Indy deste ano após sofrer uma ruptura nos ligamentos do punho esquerdo em um acidente de mountain bike.

Ele foi liberado pela Arrow McLaren no final de abril, sem nunca ter começado com a equipe, e então assinou com a Meyer Shank Racing para seu retorno às pistas em junho.

O ritmo forte tem sido evidente, pois ele se classificou entre os 12 primeiros em quatro de suas últimas cinco corridas, ao mesmo tempo em que marcou um impressionante sexto lugar nas ruas de Toronto.

“David será uma grande adição à AJ Foyt Racing”, disse o presidente da equipe, Larry Foyt. “Ele é um competidor feroz que possui muito talento natural.

“Acho que David se encaixará muito bem com nossos engenheiros e mecânicos, e ele será um fator importante à medida que continuamos a subir no ranking da Indy.”

Malukas se junta a uma equipe ressurgente, que viu a influência do diretor técnico Michael Cannon e uma aliança com a Team Penske elevar seus resultados em 2025.

Santino Ferrucci, piloto do famoso carro #14 da equipe, impressionou com sete top 10 e atualmente está em 10º na classificação do campeonato.

Sting Ray Robb, que pilota o carro #41, conseguiu apenas o melhor resultado de 16º, mas veio em sua melhor exibição após liderar 23 voltas nas 500 Milhas de Indianápolis.

“Para mim, a temporada de 2024 foi muito caótica e não saiu como planejado, então estou ansioso por um novo começo”, disse Malukas, o vice-campeão do Indy NXT de 2021.

“Estou ansioso para fazer parte de uma equipe tão especial. A recente aliança com a Penske nesta temporada foi claramente benéfica, e quero ter certeza de que construímos o ambiente certo, não apenas para mim, mas para os mecânicos, engenheiros e todos os outros que tornam tudo isso possível.

“Nos poucos anos em que estive na Indy, descobri que uma forte dinâmica de equipe é crucial para o sucesso. Enquanto nos concentrarmos em construir uma boa química, estou confiante de que os resultados virão.”

