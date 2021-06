Pato O'Ward voou em Detroit e foi o mais rápido entre os pilotos do Fast 12 para conquistar a pole position da primeira corrida do fim de semana da IndyCar, com Alexander Rossi e Romain Grosjean completando as três primeiras posições.

É a segunda vez no ano que o mexicano crava a primeira colocação no treino classificatório, a última vez foi logo na estreia da temporada, no Alabama. Ele ainda viu seus rivais pelo título Álex Palou e Scott Dixon não conseguirem bons resultados.

O espanhol líder da temporada não conseguiu um bom resultado no Grupo 1. Ele ficou de fora do top 6 que classificou para a parte final do treino.

O Grupo 2 teve emoção até os últimos segundos, Josef Newgarden encaixou ótima volta na parte final e Dixon, segundo colocado no campeonato, passou no limite para o Fast 12.

A parte final do treino que definiu os primeiros lugares foi movimentada, com muitas trocas de posição. Grosjean, Rossi, Colton Herta e Ryan Hunter-Reay chegaram a liderar os tempos, mas O'Ward encaixou uma boa volta no fim e sacramentou a pole.

Classificação do Grupo 1

Classificação do Grupo 2

Fast 12

HELIO CASTRONEVES revela BASTIDORES da Indy500

PODCAST: Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

