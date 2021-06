Indy: Marcus Ericsson vence corrida "maluca" de mais de três horas

A corrida de abertura do fim de semana da IndyCar em Detroit, disputada neste sábado (12), teve de tudo: primeira vitória de Marcus Ericsson na categoria, duas bandeiras vermelhas, acidente preocupante de Felix Rosenqvist, abandono de Will Power a cinco voltas do fim e mais de três horas de prova.

O sueco é o sétimo vencedor em 2021, junto a Álex Palou, Colton Herta, Scott Dixon, Pato O'Ward, Rinus Veekay e Hélio Castroneves. O triunfo veio justamente em uma etapa onde nem chegou a se classificar para o Fast 12, os doze melhores do treino classificatório que disputam a primeira colocação do grid.

A corrida

O pole position O'Ward não teve problemas para segurar a ponta na largada, ele rapidamente descolou de Alexander Rossi e manteve a liderança. Mais atrás, Romain Grosjean fez uma boa disputa com Ed Jones pela terceira colocação. Melhor para o francês.

O mexicano foi para os boxes no início da quarta volta, já Rossi só entrou na quinta. A parada do americano não foi das melhores e ele voltou um pouco distante do rival.

Enquanto isso, Josef Newgarden teve um problema mecânico, perdeu sua roda traseira esquerda e teve que trocá-la nos pits.

Rossi ultrapassou O'Ward pouco depois para assumir a liderança entre os carros que ainda não haviam parado e ganhou vantagem de tempo ao escalar o pelotão antes do piloto da Arrow McLaren.

Na 25ª volta, pouco depois de fazer seu pit stop, Felix Rosenqvist teve problemas com o pedal acelerador, que ficou preso e o fez ir com tudo na barreira de pneus da Curva 6. Foram necessárias mais de 12 pessoas da equipe de segurança para tirá-lo do carro. Ele estava consciente, mas teve que sair de ambulância. A corrida foi interrompida com bandeira vermelha para reparos no local do acidente.

Após mais de uma hora, os carros voltaram à pista em torno das 17h no horário de Brasília, sob safety car. Scott Dixon, que ainda não havia feito sua parada, liderava o pelotão. Ainda faltavam 42 voltas para o fim da prova.

O australiano, junto a Rossi e O'Ward, foi ao pit stop para uma estratégia alternativa. Dixon pôs os pneus de faixa vermelha, enquanto o americano e o mexicano colocaram os compostos de faixa branca. Com isso, Will Power assumiu a liderança, seguido de Marcus Ericsson e Takuma Sato.

Bandeira verde na volta 32 e corrida reiniciada. O'Ward e Rossi seguiam sua disputa particular, com o piloto da Arrow McLaren se dando melhor e passando o pelotão antes do rival da Andretti, que ficou preso atrás.

Na 40ª volta, o mexicano ultrapassou Scott Dixon, que tinha dificuldades com os pneus, para assumir a sexta colocação. O trio que liderava a prova era Power, Ericsson e Veekay, que tomou o terceiro lugar de Sato. Eles não pararam nos boxes durante o safety car.

Dixon fez sua última parada na volta 43, caiu para a 17ª colocação e ficou de olho nas posições que ganharia com os pit stops dos rivais à sua frente, apesar de sua estratégia não ter se pagado. Dois giros depois, foi a vez de Rossi ir aos boxes.

Enquanto isso, Pato O'Ward seguia escalando o pelotão e já ocupava a quarta colocação, a apenas oito segundos do líder Will Power, que parou na 48ª volta junto a Marcus Ericsson e perdeu a liderança para o mexicano, que ainda faria mais um pit stop. Agora, o piloto da Penske dependia de voltar à frente do rival da Arrow McLaren e segurar o sueco da Chip Ganassi e Veekay, da Ed Carpenter, para vencer a corrida. Além de, obviamente, terminar a prova.

Na 50ª volta, O'Ward fez seu pit stop. Power, Ericsson e Veekay voltaram com cinco segundos de vantagem e tinham apenas Santino Ferrucci e Graham Rahal, que ainda não haviam feito a última parada, à sua frente. Faltando 18 voltas para o fim, os dois foram aos boxes e o top 3 voltou a ser formado por Power, Ericsson e Veekay. Mais atrás, o pole position tentava ultrapassar Takuma Sato.

O japonês não só manteve a posição, como ainda tomou o terceiro lugar de Veekay.

Restando apenas seis voltas, Grosjean escapou, foi ao muro, e causou a segunda bandeira vermelha da corrida, que estava interrompida mais uma vez. O francês não teve qualquer ferimento.

E foi aí que a história mudou de novo. Na hora da relargada, pesadelo para Will Power: seu carro não saiu do lugar e a corrida terminou para ele, a cinco voltas do fim. Ericsson assumiu a liderança.

Após a bandeira verde, Veekay e O'Ward ultrapassaram Sato, que não encontrou o mesmo ritmo de antes da interrupção, e garantiram o pódio. Depois de mais de três horas de muita movimentação, o sueco cruzou a linha de chegada em primeiro

Classificação final

