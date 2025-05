Álex Palou, da Chip Ganassi, confirmou a dominância no Barber Motorsports Park e venceu o GP do Alabama da Indy neste domingo (4). Largando da pole position, o atual bicampeão consecutivo e líder da temporada de 2025 conteve uma boa largada de Scott McLaughlin, administrou a vantagem e contou com boas paradas nos boxes para sair vitorioso.

O pódio foi completado pelo neozlandês da Penske e por Christian Lundgaard, novo vice-líder do campeonato de pilotos, depois que Colton Herta teve problemas em seu pit stop e, com isso, caiu significativamente no grid.

Palou manteve a liderança na largada, mas não se descolou de McLaughlin nos momentos iniciais da corrida. Rapidamente, os dois primeiros começaram a se afastar do resto do grid, que tinha ainda Herta em terceiro, Will Power em quarto e Rinus VeeKay em quinto. Todo o top 5 saiu 'intacto' no começo da prova.

Depois de segurar o ímpeto do neozelandês da Penske nas voltas iniciais, o líder do campeonato conseguiu aumentar a vantagem para cerca de dois segundos e começou a administrar sua vantagem. As disputas mais interessantes ocorriam no meio do pelotão, enquanto o espanhol gradativamente aumentava a distância na ponta.

Boa largada e paradas eficientes da Chip Ganassi garantiram terceira vitória do espanhol na Indy em 2025. Foto de: Penske Entertainment

Os ponteiros começaram a primeira rodada de pit stops em torno da 20ª volta das 90 totais, estendendo um pouco mais seus stints iniciais. McLaughlin foi o primeiro dos líderes a parar, seguido de Herta e, depois, Palou, que voltou à frente dos rivais. O americano da Andretti, cotado na Cadillac na Fórmula 1, no entanto, ganhou a posição do piloto da Penske.

Eis que o segundo pit stop foi desastroso para Herta, que estolou na hora de sair e, com isso, perdeu uma série de posições. Isso praticamente o tirou do páreo, já que as paradas de Palou e McLaughlin foram limpas. Lundgaard, que voltou com mais ritmo, o ultrapassou o neozelandês momentos depois.

O último stint foi, novamente, tranquilo para o espanhol, com a terceira parada mais uma vez sendo bem executada pela Chip Ganassi. Desta vez, ele foi aos boxes antes do neozelandês. As voltas finais foram tranquilas, sem bandeiras amarelas, e Palou confirmou a vitória, com Lundgaard em segundo e McLaughlin, terceiro.

Tricampeão da Indy e atual bicampeão consecutivo, Palou venceu três das quatro primeiras corridas da temporada de 2025, e com a vitória no Alabama, se isolou ainda mais na liderança por ter ficado à frente de Lundgaard, com mais de 16 segundos de vantagem, e também por Kyle Kirkwood, outro rival direto na disputa pelo título, ter concluído em 11º.

MAX POLE EM MIAMI! Lando 2º, Kimi 3º, Piastri 4º e BORTOLETO no 13º LOGO ATRÁS de HAMILTON

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!