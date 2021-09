Indy: Ilott assina com Juncos Hollinger para temporada 2022

A Juncos Hollinger Racing anunciou nesta sexta-feira (24) que Callum Ilott permanecerá no assento #77 para temporada completa de 2022 da IndyCar.

Ilott vai competir neste fim de semana em sua terceira apresentação da Indy em Long Beach, depois de ter corrido em Portland e Laguna Seca.

No próximo ano, ele correrá todas as 17 etapas da temporada, incluindo cinco ovais, cinco percursos de rua e sete mistos.

“Chegando ao fim de semana final, é ótimo anunciar que continuarei no próximo ano com a Juncos Hollinger Racing para a temporada de 2022 da NTT IndyCar Series”, disse Ilott, membro da Ferrari Driver Academy. “Obviamente, tivemos uma grande curva de aprendizado aqui nas últimas corridas para tentar colocar tudo junto.”

“Tivemos alguns pontos positivos reais e sabemos o que precisamos trabalhar. Sabendo o que Ricardo Juncos e Brad Hollinger têm para a próxima temporada e, especialmente no inverno, do que podemos fazer nos testes, definitivamente sinto que podemos nos colocar em uma ótima posição para começar a temporada de 2022 com força.”

“Estou ansioso para continuar o trabalho que estamos fazendo e rumo ao inverno para iniciar uma nova jornada por aqui e gostaria de agradecer à Ferrari Driver Academy por me permitir aproveitar esta oportunidade.”

O fundador da equipe, Ricardo Juncos, acrescentou: “[Ilott] tem maturidade, velocidade na pista e feedback, que são surpreendentemente bons para quem tem 22 anos.”

“Ficamos muito impressionados com o seu feedback e com a condição física de Callum depois de Laguna. Depois de uma longa e difícil corrida em Laguna, ele saiu do carro sem mostrar sinais de cansaço. Considerando que Laguna foi uma corrida com bandeira verde completa, Callum provou estar em uma forma incrível.”

“Sabemos que não temos o carro mais rápido em pista e temos muito o que desenvolver, mas Callum se esforça para tirar tudo do carro e tem mostrado grande velocidade. Nas últimas semanas, ele nos mostrou que é o piloto certo para nossa temporada completa no próximo ano, por isso estamos entusiasmados em tê-lo participando de nosso programa em tempo integral.”

