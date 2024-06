A Indy realiza neste fim de semana a etapa de Road America, sétima da temporada de 2024 e neste sábado aconteceu o treino de classificação para a corrida deste domingo.

A pista molhada não impediu que um fato inédito ocorresse, a pole de Linus Lundqvist, com o tempo de 1min45s1519, ficando à frente de Colton Herta – segundo colocado - em 0s1394.

Marcus Armstrong e Kyle Kirkwood dividirão a segunda fila.

Sexto no grid, Josef Newgarden bateu forte durante sua última tentativa. Apesar de ter saído sem qualquer ferimento, seu carro ficou completamente destruído.

Os brasileiros não tiveram uma boa jornada, com Pietro Fittipaldi na 25ª posição de grid e Helio Castroneves em último.

A previsão do tempo indica que as 55 voltas da corrida serão com tempo seco.

Grid de largada

# Piloto Tempo dif. Média vel. (MPH) 1 Linus Lundqvist 01:45.1519 01:45.1519 137.424 2 Colton Herta 01:45.2913 0.1394 137.242 3 Marcus Armstrong 01:45.6592 0.5073 136.764 4 Kyle Kirkwood 01:46.4498 1.2979 135.748 5 Will Power No Time No Time – 6 Josef Newgarden No Time No Time – 7 Alex Palou 02:00.8290 – 119.594 8 Scott McLaughlin 02:00.8840 – 119.539 9 Alexander Rossi 02:00.9035 – 119.520 10 Scott Dixon 02:01.2671 – 119.162 11 Pato O’Ward 02:01.5141 – 118.920 12 Kyffin Simpson 02:01.6266 – 118.810 13 Christian Lundgaard 02:02.3826 – 118.076 14 Romain Grosjean 02:01.7626 – 118.677 15 Marcus Ericsson 02:02.6460 – 117.822 16 Christian Rasmussen 02:02.0944 – 118.354 17 Rinus VeeKay 02:02.7088 – 117.762 18 Theo Pourchaire 02:02.1745 – 118.277 19 Santino Ferrucci 02:03.8144 – 116.710 20 Jack Harvey 02:02.9443 – 117.536 21 Nolan Siegel 02:05.0248 – 115.580 22 Felix Rosenqvist 02:03.3098 – 117.188 23 Luca Ghiotto 02:05.1341 – 115.479 24 Graham Rahal 02:04.8213 – 115.769 25 Pietro Fittipaldi 02:05.6079 – 115.044 26 Sting Ray Robb 02:04.8553 – 115.737 27 Helio Castroneves 02:09.6837 – 111.428

