A Arrow McLaren rompeu nesta quinta-feira (6) a aliança comercial com a Juncos Hollinger Racing na IndyCar, após polêmicas nas redes sociais que envolveram até ameaça de morte. A decisão ocorre após o novato da equipe, Théo Pourchaire, ser alvo de intimidações após colidir com Agustin Canapino, da JHR, na curva 3 da volta 60 do GP de Detroit, no fim de semana passado.

É a terceira vez nos últimos 14 meses que o piloto argentino se vê no meio de um 'burburinho' com outro competidor. No ano passado, Callum Ilott, seu companheiro de equipe, atraiu a ira dos torcedores de Canapino em outras duas ocasiões: em Long Beach e depois em Laguna Seca, quando tiveram incidentes.

Ambas as organizações, que anunciaram a aliança em outubro de 2023, publicaram uma declaração conjunta condenando as ameaças na noite da última segunda-feira (3), dias antes do rompimento comercial e logo após o GP de Detroit.

Agustin Canapino, da JHR, envolveu-se em outra polêmica na Indy, desta vez com Théo Pourchaire. Foto de: Brett Farmer / Motorsport Images

Pouco depois disso, a conta de Canapino no X curtiu uma resposta de Martin Ponte, piloto argentino e comentarista da IndyCar na América Latina, a postagem de Pourchaire na rede que falava sobre as ameaças. O analista comentou a declaração do piloto francês com as palavras: "Callum Pourchaire", ironizando o francês. Desde então, a conta de Canapino curtiu várias respostas ao comentário de Ponte.

O argentino compartilhou, ainda, uma nota rejeitando as alegações feitas contra sua base de fãs na última quarta-feira (5). Até que, nesta quinta-feira, a Arrow McLaren confirmou a separação da JHR em comunicado.

“Conforme refletido no código da comunidade de mídia social, a Arrow McLaren não tolerará qualquer forma de abuso ou discriminação e condena totalmente as intimidações online direcionadas ao nosso time e ao nosso piloto", disse em publicação no site oficial.

A JHR, por sua vez, respondeu, afirmando que confia no futuro da equipe e que mantém o "maior respeito" pela McLaren. "São uma organização de nível mundial com a qual apreciamos competir semana após semana", completou.

Red Bull ESNOBA SAINZ e RENOVA com PÉREZ: Tudo do NOVO CONTRATO! Que será de LAWSON e RB? Mercado F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Como demissão de Ocon impacta no mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!