Indy: Canapino tira 'licença' após polêmica com Pourchaire

A Juncos Hollinger Racing confirmou nesta sexta-feira que Nolan Siegel substituirá Agustin Canapino na rodada da Indy Car Series deste fim de semana em Road America.

Canapino, um argentino de 34 anos, esteve no centro da polêmica esta semana, principalmente por conta das suas ações nas redes sociais. O piloto negou que seus torcedores estavam ameaçando Theo Pourchaire, da Arrow McLaren, depois dos dois colidiram no GP de Detroit do fim de semana passado.

A situação levou ao término da aliança estratégica da Arrow McLaren e JHR na última quinta-feira, originalmente formada em outubro passado. De acordo com o comunicado da equipe, Canapino “tirará licença” para a etapa deste fim de semana.

“O crescimento do abuso e assédio online resultante dos eventos desta semana levou a uma experiência muito difícil para Agustin, a equipe e toda a base de fãs da IndyCar, e a segurança de Agustin e do resto dos competidores deve ser considerada em primeiro lugar e acima de tudo”, dizia o comunicado.

“Abuso, ódio e assédio de qualquer forma são prejudiciais a este esporte e devemos priorizar o bem-estar físico e mental de nossos pilotos e de nossos concorrentes. O abuso online é inaceitável e precisamos garantir que nossos pilotos estejam preparados tanto mental quanto fisicamente quando entrarem no carro”, disse Brad Hollinger, coproprietário da Juncos Hollinger Racing. Estamos tristes com os acontecimentos que levaram a este cenário.”

O comunicado também enfatizou que “a Juncos Hollinger Racing está trabalhando diretamente com a IndyCar para criar uma comunidade melhor para nossos fãs, pilotos e membros da equipe, unindo-se para fazer da IndyCar um esporte bem-vindo para todos”. Não se sabe neste momento se Canapino retornará para a rodada seguinte em Laguna Seca.

