Indy: Newgarden vence em Road America e fatura US$1 mi de bônus

Piloto norte-americano da equipe Penske, Josef Newgarden fez uma corrida 'perfeita' para vencer a etapa de Road America da IndyCar, superando o sueco Marcus Ericsson, vencedor da Indy 500 com a Chip Ganassi, e seu rival e compatriota Alexander Rossi, que largou na pole com a Andretti.

O momento decisivo da prova se deu após a última relargada, gerada por uma paralisação da disputa nos momentos derradeiros. No fim, Newgarden prevaleceu sobre a concorrência e triunfou, ganhando o bônus por vencer nas 3 disciplinas da Indy (veja classificação 2022 no fim deste texto).

O francês Romain Grosjean, da Andretti, foi o quarto, à frente do norte-americano Colton Herta, da mesma equipe. Felix Rosenqvist, da McLaren, cruzou a linha de chegada em sexto, seguido do neozelandês Scott McLaughlin, da Penske.

O norte-americano Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan ficou em oitavo, superando o multicampeão Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi. Quem completou o top 10 foi o norueguês Christian Lundgaard, companheiro de Rahal. Veja a tabela de resultados completa:

